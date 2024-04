Nuova onorificenza per Kate: “Per la stima che il re nutre verso di lei”

Re Carlo III non ha mai fatto mistero della stima e dell’affetto che prova nei confronti di Kate Middleton. In occasione del sesto compleanno del principe Louis, lo scorso 23 aprile, il sovrano ha voluto dare un’ulteriore prova di questo rispetto e di questa ammirazione, concedendo alla nuora un’onorificenza creata proprio per lei, di cui nessun membro della royal family ha mai potuto fregiarsi prima. Sono arrivati nuovi titoli anche per il principe William e la regina Camilla: un modo con cui, probabilmente, Sua Maestà vorrebbe mostrare l’unità e la forza della Corona nonostante il periodo di crisi dovuto alla sua malattia e a quella di Kate.

“La mia amata nuora”

Il 23 aprile 2024 il Palazzo reale ha annunciato che Re Carlo III ha insignito Kate Middleton dell’onorificenza di “Royal Companion of the Order of the Companions of Honour”. Un titolo che deriva da un prestigioso ordine cavalleresco fondato da Re Giorgio V il 4 giugno 1917. In origine il riconoscimento era limitato a 50 persone per volta, ma nel 1943 questo numero venne ampliato a 65. Come ricorda il Mirror i membri dell’ordine sono persone che si sono distinte in diversi ambiti della cultura e della società, dalla medicina alle arti, dalle scienze al pubblico servizio. Nomi che hanno messo le loro abilità, le loro conoscenze, la loro intelligenza al servizio della comunità.

Tra i Royal Companion possiamo citare personaggi come J.K. Rowling, Margaret Atwood, Sir David Attenborough, Dame Judi Dench, Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Winston Churchill e Stephen Hawking. Ora anche la principessa del Galles fa parte di questo insigne gruppo per il servizio reso alla Corona, ma anche per l’impegno dimostrato nelle arti. Non dimentichiamo, infatti, che Kate è madrina della National Portrait Gallery dal gennaio 2012 e della Royal Photographic Society dal giugno 2019 (di quest’ultima era già membro onorario dal 2017).

La sua nomina a “Royal Companion of the Order of the Companions of Honour” è ancora più eclatante perché la principessa è la prima royal a ottenerlo. Prima di lei nessun membro della Casa reale aveva mai ottenuto un simile onore. Carlo III, riporta l’Independent, avrebbe voluto non solo incoraggiare e sostenere la sua "amata nuora" attraverso quest’onorificenza, ma soprattutto dimostrarle una volta di più “la stima di cui gode” a corte.

Titoli per William e Camilla

Sua Maestà ha riconosciuto anche l’impegno e il grande senso del dovere di sua moglie e del suo primogenito. Il principe William, infatti, ha ottenuto il titolo di “Great Master of the Most Honourable Order of the Bath”. Si tratta di un ordine militare fondato da Re Giorgio I il 18 maggio 1725 e assegnato a tutti quelli che hanno portato avanti “un servizio esemplare”, ha detto ancora il Mirror, nei confronti della società. Re Carlo III ha occupato la posizione ora concessa a William dal 1974 al 2022.

Non poteva mancare un riconoscimento anche per la regina Camilla, che dall’annuncio della malattia del sovrano ha svolto i doveri imposti dal suo ruolo e sostituito il marito nelle occasioni pubbliche con grande senso del dovere e della responsabilità. Camilla è stata insignita con l’onorificenza di “Grand Master and First or Principal Dame Grand Cross of the Most Excellent Order of the British Empire”.

Ordine, quest’ultimo, fondato da Giorgio V proprio il 4 giugno 1917, lo stesso giorno che segna la nascita dell’Order of the Companions of Honour e legato all’ormai defunto impero britannico. Il grado ottenuto da Camilla è il più alto dopo quello del Re, che è a capo dell’Order of the British Empire. Hanno avuto un simile riconoscimento, prima di Camilla, anche il principe Filippo, la regina Mary, Edoardo VIII quando era ancora principe di Galles.

Carlo III ha poi voluto nominare la duchessa di Gloucester, cugina della regina Elisabetta e da anni membro attivo della famiglia, “Royal Lady of the Most Noble Order of the Garter”. Del resto in questi ultimi mesi anche la duchessa si è distinta per il notevole impegno nei doveri reali, rimanendo sempre accanto alla regina Camilla negli eventi ufficiali a cui il Re non ha potuto prendere parte.

Secondo i tabloid queste onorificenze sarebbero il chiaro segnale della volontà di Carlo III di rafforzare e ricompattare attorno a sé gli esponenti più importanti e leali della royal family in questo momento delicato per la Corona.

Un gesto di stima, ma anche una specie di esortazione ad andare avanti e a superare insieme le avversità.