“Carlo è vulnerabile”. La reazione di Camilla all’arrivo di Harry a Londra

Il prossimo 8 maggio il principe Harry sarà a Londra per prendere parte alla funzione religiosa dedicata al decimo anniversario dalla fondazione degli Invictus Games. Stando alle ultime notizie il duca dovrebbe assistere da solo alla cerimonia che si terrà nella Cattedrale di St. Paul. Meghan, infatti, avrebbe deciso di restare a Montecito con i figli. Nonostante ciò i tabloid nutrono delle aspettative su questo ritorno. In particolare molti esperti si chiedono se ci sarà davvero un incontro tra Harry e Re Carlo III, benché sia davvero flebile la speranza che un eventuale faccia a faccia possa gettare le basi per una riconciliazione tra i Sussex e la royal family. Fondamentale dovrebbe essere anche il ruolo della regina Camilla in questo frangente. Per alcuni la sovrana farà di tutto per tenersi alla larga da Harry, dall’altra vorrebbe scongiurare a ogni costo la possibilità che il Re e il duca rimangano da soli nella stessa stanza.

L’incontro tanto atteso

Da settimane i giornali ipotizzano un incontro tra Re Carlo III e Harry il prossimo 8 maggio, quando il principe sarà a Londra per celebrare i dieci anni dei suoi Invictus Games. Padre e figlio non si vedono dallo scorso 6 febbraio, dopo l’annuncio della malattia del sovrano. In realtà la possibilità di un colloquio sarebbe tutt’altro che scontata. Sembra, infatti, che Sua Maestà non abbia tempo per un colloquio il duca.

Infatti proprio nel pomeriggio dell’8 maggio 2024, dalle 16 alle 18 circa, quindi in concomitanza con la messa nella Cattedrale di St. Paul, è in programma il primo Garden Party di Buckingham Palace. Carlo vorrebbe partecipare a tutti i costi a questo evento, divenuto una tradizione per la royal family e la corte britannica, come ha spiegato il Daily Mail. La sua eventuale presenza, però, verrà confermata solo a poche ore dall’inizio del ricevimento.

Sappiamo tutti che il Re sta seguendo una terapia contro il cancro: spetterà al team medico verificare le sue condizioni e consigliare Sua Maestà sull’opportunità o meno di presenziare al Garden Party. Subito dopo l’appuntamento pubblico Carlo dovrebbe anche incontrare il premier Rishi Sunak. Per Harry, dunque, rimarrebbe pochissimo tempo. Forse una manciata di minuti.

In ogni caso i tabloid sperano ancora che il Palazzo possa creare un’occasione di dialogo, seppur breve, anche perché parrebbe ormai tramontata la possibilità di un incontro con William e Kate. Se il duca di Sussex tornasse a Montecito senza aver salutato nessuno dei familiari, potrebbe significare che i rapporti con i Windsor si sarebbero ulteriormente deteriorati.

“Non nella stessa stanza”

Un incontro tra Carlo e Harry potrebbe dipendere anche dalla volontà della regina Camilla. Stando al Mirror il principe avrebbe invitato la royal family alla funzione religiosa che si terrà nella Cattedrale di St. Paul. Nessuno, però, avrebbe accettato. In particolare Camilla avrebbe già fatto sapere di non poter mancare al Garden Party. La sovrana, poi, non avrebbe “alcuna fretta” di rivedere Harry. Anzi, se potesse evitare di ritrovarselo davanti, si sentirebbe più serena.

Una fonte ha dichiarato all’Express: “Diciamo che la Regina potrebbe avere altri impegni. Sebbene il Re abbia tempo nella sua agenda per una breve visita, questa non è stata ancora confermata, visto che in agenda c’è il Garden Party. Anche se Harry incontrasse suo padre, è davvero improbabile che Camilla sia nella stessa stanza”. D'altra parte, però, La Regina non sarebbe tanto tranquilla neppure all’idea che Carlo III e Harry si incontrino da soli. Il motivo sarebbe sempre lo stesso: la diffidenza che non avrebbe più abbandonato la royal family dall’intervista dei Sussex con Oprah Winfrey, nel marzo 2021.

A tal proposito l’esperta reale Angela Levin ha dichiarato a Gb News: “La Regina Camilla non lascerà che Harry parli da solo con suo padre. Non ha più fiducia nel [principe]. Credo che Re Carlo sia vulnerabile. Potrebbe dire qualcosa sulla sua salute”. Camilla avrebbe paura che qualunque confidenza del Re possa essere rivenduta da Harry ai giornali, oppure usata in un documentario o in un libro.