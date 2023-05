"Terapia intensiva". L'allarme, poi la smentita: paura per Brigitte Bardot

Da settimane sui siti e sui quotidiani d'oltralpe non si parla d'altro che delle condizioni di salute di Brigitte Bardot. A gennaio l'attrice, 88 anni, è stata ricoverata in ospedale in seguito a un malore e da quel momento di lei non si è più saputo niente. Negli ultimi giorni, però, funeste voci di un suo ricovero in terapia intensiva si sono diffuse e il quotidiano La Libre Belgique e France Dimanche hanno parlato di condizioni critiche: " Grave insufficienza respiratoria ". La notizia è circolata rapidamente in rete, generando apprensione tra i fan di Brigitte Bardot e l'attrice, visto il clamore mediato scatenatosi, ha deciso di rompere il silenzio.

Il tweet di Brigitte Bardot

La Bardot, che il prossimo 28 settembre festeggerà 89 anni, ha affidato al suo canale Twitter una breve dichiarazione pubblica per smentire le voci di un suo ricovero in ospedale, parlando di fatti risalenti a gennaio scorso e ormai superati. " Ci tengo a rassicurare tutti. Sto molto bene. La stampa ha fatto scandalo per un malessere che mi è capitato a gennaio e che oggi è diventato un vero e proprio caso", ha scritto sulla piattaforma social la diva il 3 maggio. Brigitte Bardot ha poi fatto riferimento alle ultime battaglie di cui si è fatta portavoce per smentire la malattia : "Non ho perso nessuna delle mie facoltà, la lettera aperta inviata a Macron tre giorni fa ne è la prova. State sereni, baci ".

Il "j'accuse" della Bardot a Macron