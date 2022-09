Lutto per Emma Marrone: morto il padre Rosario

La notizia della morte del padre di Emma Marrone, Rosario Marrone, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. L'annuncio non è stato fatto dalla cantante, ma dalla pagina Facebook del comune di Aradero, in provincia di Lecce, dove la famiglia Marrone vive da anni. " È con profonda tristezza che ci stringiamo commossi alla Famiglia Marrone per l'improvvisa perdita del caro Rosario ", si legge nella nota di cordoglio pubblicata nella tarda serata del 4 settembre.

Le cause della morte di Rosario Marrone non sono state rese note, ma la comunità salentina si è stretta al fianco della moglie Maria e dei figli Emma e Francesco. " Ricordiamo Rosario per il suo impegno nella nostra comunità, come uomo di politica, ex amministratore e Presidente del Consiglio nel nostro Comune. Un uomo eclettico, disponibile, forte e schietto che ricorderemo sempre con grande affetto ", si legge ancora sulla pagina Facebook di Aradero.

Secondo fonti vicine a Emma Marrone, la cantante era lontana da Lecce per motivi di lavoro ma è partita alla volta del Salento per stare vicina alla sua famiglia appena appresa la notizia. Emma era molto legata al padre Rosario, che le aveva trasmesso la passione per la musica e per il canto. Rosario Marrone, che il prossimo 18 settembre avrebbe compiuto 67 anni, suonava la chitarra sin da ragazzo e nel tempo libero cantava insieme alla sua band, gli H20. Su Instagram l'uomo condivideva la sua vita quotidiana, la passione per la musica e la gioia per i successi della figlia Emma, che seguiva spesso nei suoi impegni in giro per l'Italia. Ma dal maggio dello scorso anno non pubblicava più contenuti.