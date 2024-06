“Ti vogliamo bene papà”. Il debutto social dei figli di William e Kate

Ascolta ora 00:00 00:00

I principi George, Charlotte e Louis hanno fatto il loro debutto social con un post dedicato al padre, il principe William, accompagnato da una bellissima foto scattata da Kate Middleton. L’immagine, come pure la presenza della principessa al Trooping The Colour del 14 maggio 2024, potrebbero segnare una nuova fase per la royal family, l’inizio di un periodo positivo e più sereno dopo la grande paura per la malattia che ha colpito Kate e Re Carlo III.

“Ti vogliamo bene”

Nel Regno Unito la Festa del Papà cade, per tradizione, la terza domenica di giugno. Quest’anno i principini George, Charlotte e Louis hanno voluto festeggiare il loro papà, oltre che in privato, anche con un messaggio pubblico. Il primo della loro vita. Proprio come fanno gli altri membri della royal family. Il 16 giugno 2024, sui social dei principi di Galles, è stato pubblicato un post con una foto molto tenera, scattata da Kate Middleton lo scorso mese e una didascalia altrettanto dolce: “Ti vogliamo bene papà. Buona Festa del Papà. G, C & L”.

L’immagine immortala George, Charlotte e Louis abbracciati a William, di spalle all’obiettivo, mentre guardano il mare nel Norfolk, in una località non distante da Anmer Hall, la loro casa di campagna. La posa, la spiaggia, il cielo azzurro contribuiscono a regalarci una sensazione di unità familiare, affetto, coesione, normalità, quotidianità, ma anche libertà e voglia di voltare pagina dopo un periodo infelice. La fotografia comunica un certo ottimismo per il futuro, il desiderio di guardare avanti che non è solo dei soggetti ritratti, ma anche di chi sta dietro l’obiettivo, ovvero Kate.

La principessa, naturalmente, non compare accanto alla famiglia, ma è come se ci fosse, perché il suo pensiero dà “voce”, spessore, concretezza, personalità al ritratto. Dopo il ritorno di Kate agli impegni ufficiali, sancito dal suo arrivo arrivo al Trooping The Colour del 14 giugno 2024, questo armonioso quadro familiare sembra quasi la classica “ciliegina sulla torta”, lo spartiacque tra il passato e l’avvenire, il punto di svolta che tutti stavamo aspettando.

Gli omaggi di William e di Carlo III

Anche il principe William ha augurato a suo padre di trascorrere una serena Festa del Papà con una foto sui social datata 1° maggio 1984, che li ritrae insieme, sorridenti, mentre giocano con una palla. La didascalia è molto semplice: “Buona Festa del Papà, Pa. W”. I l dettaglio del nomignolo, “Pa” ”, racchiude tutta la complicità e l’affetto tra William e Carlo. Lo scatto fa parte di un servizio fotografico realizzato per il secondo compleanno del principe, in cui compare anche Lady Diana, all’epoca incinta del principe Harry.

Carlo III non ha certo dimenticato di preparare un tributo dedicato suo padre, il principe Filippo, scomparso nel 2021. Per l’occasione Sua Maestà ha pubblicato, sempre via social, un toccante video realizzato quando era un bambino, accanto al duca di Edimburgo, con un messaggio rivolto a tutti i papà: "Auguro a tutti i padri e a quelli che hanno perso oggi i loro genitori, una serena Festa del Papà".

Stando alle biografie i rapporti tra Carlo e Filippo non sarebbero sempre stati facili. I due avrebbero avuto diverse incomprensioni, dovute a caratteri diversi: il sovrano è sempre stato un uomo riflessivo, timido, il principe consorte, invece, aveva una personalità molto determinata, forse persino un po’ autoritaria, più incline all’azione.

Divergenze che, però, sarebbero state superate con il tempo, rendendo il loro legame più saldo. Le generazioni Windsor hanno ricordato i loro padri, le loro radici.

Manca solo(almeno dal punto di vista pubblico), ma forse non è troppo tardi: i sentimenti di William e Carlo potrebbero non essere mutati del tutto nei confronti del duca, ma occorrerebbe che questi facesse un vero passo avanti per riconciliarsi con la famiglia.