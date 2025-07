Tom Cruise, appare in pubblico per la prima volta con la nuova compagna dopo la rottura con Katie Holmes

La vita sentimentale di Tom Cruise è sempre stata al centro dell'attenzione mediatica: dal suo matrimonio con Nicole Kidman alla lunga relazione con Katie Holmes, l'eroe di Top Gun e Mission: Impossible non è mai riuscito a tenere davvero segreta la sua vita privata, soprattutto quando si accompagnava ad attrici molto famose di Hollywood. È la stessa cosa successa conAna De Armas, giovane attrice di origine cubana che si vociferava fosse la nuova compagna di Cruise. I due, infatti, sono stati spesso fotografati insieme, in situazioni che rendevano plausibile immaginare una nuova relazione. In un primo momento, però, la liason sentimentale è stata smentita, asserendo che la vicinanza tra i due era legata soprattutto alla volontà di fare un film insieme e di concordarne, dunque, i dettagli.

Tuttavia, proprio in queste ore, la testata TMZ, specializzata proprio sul mondo delle celebrità, ha condiviso degli scatti in cui Tom Cruise e Ana De Armas sono stati fotografati insieme, mentre passeggiano mano nella mano nella cittadina di Woodstock, in Vermont. Dopo aver passato del tempo insieme a Londra, dove Tom Cruise è stato anche immortalato al Wembley Stadium di Londra durante il concerto degli Oasis,i due attori avrebbero cercato un po' di privacy nella piccola cittadina, dove si sono dedicati ad attività "normali", come fare una passeggiata al parco, fare shopping e cercare un po' di ristoro con un bel gelato o un caffé. Tutte foto che TMZ ha condiviso online e, per tutto il tempo, i due sono stati fotografati con le mani intrecciate: un gesto che, di fatto, sembra confermare del tutto i pettegolezzi su una relazione tra i due.

Per Tom Cruise si tratterebbe della prima "uscita pubblica" con una nuova compagna da più di dieci anni. L'attore, infatti, in questi ultimi anni ha fatto di tutto per mantenere segreta la sua vita privata. Nello specifico, Tom Cruise non è più stato fotografato con una fidanzata dall'ormai lontano 2012, anno in cui si interruppe la sua relazione con Katie Holmes, che al momento è impegnata sul set di un film che la vede al fianco di Joshua Jackson, sua co-star nella serie adolescenziale Dawson's Creek.

Nel corso di questi mesi, si sono moltiplicate le uscite e i momenti condividi tra i due attori ora al centro del gossip. Tom Cruise e Ana De Armas sono stati immortalati insieme nel giorno di San Valentino e nel giorno del compleanno dell'attrice, con tanto di giro in elicottero.

Impegnata nella promozione di Ballerina, spin-off della saga di John Wick, Ana De Armas ha mantenuto il massimo riserbo sulla sua relazione con Tom Cruise, parlando soprattutto del suo talento come attore, soprattutto in occasione dell'uscita dell'ultimo capitolo di Mission:Impossible, presentato durante la scorso Festival di Cannes. I nuovi scatti, però, non sembravano lasciare più spazio ad alcun dubbio.