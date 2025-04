La tosse, la Tac ai polmoni, i sintomi che non passano. Come sta Christian Vieri

Ascolta ora 00:00 00:00

Proseguono i problemi di salute per Christian Vieri. L'ex centravanti della Nazionale è stato costretto a interrompere la vacanza alle Maldive a causa di una bronchite che, nonostante il rientro in Italia e le cure mirate, sembra non dargli tregua. Attraverso le storie del suo profilo Instagram l'ex calciatore continua ad aggiornare i suoi follower sulle sue condizioni di salute e proprio sui social, nelle scorse ore, Vieri ha fatto sapere di essersi sottoporsi a una Tac in ospedale per capire perché il suo organismo fatica a guarire.

I sintomi che non passano

Con un video condiviso nelle sue stories Christian Vieri ha rassicurato i fan sul suo stato di salute, parlando di lievi miglioramenti. Nonostante le cure iniziate alle Maldive, quando i sintomi della bronchite con cui era partito dall'Italia si sono aggravati, la tosse, l'affanno e malessere generale non sembrano volersene andare e Vieri si è rivolto al suo medico di famiglia per cercare di capire la situazione: " Stamattina sono stato dal medico, mi ha detto che sono migliorato: è già buono ". Nonostante l'auscultazione alle vie respiratorie e gli antibiotici le sue condizioni hanno richiesto un ulteriore controllo medico e l'ex calciatore ha raccontato di essere tornato nuovamente in ospedale per eseguire un esame diagnostico.

La Tac e le parole sui social

" Sono tornato dal medico poi sono andato in ospedale a fare una Tac poi vi spiego bene cosa ho perché io non c'ho capito una mazza ", ha dichiarato in un nuovo video Vieri, annunciando che sarebbe tornato presto sui social con la moglie Costanza Caracciolo, ex velina di Striscia la notizia, per parlare del referto. Quando si trovava alle Maldive, dopo il primo ricovero, lo sportivo aveva rassicurato i suoi fan che la situazione non era grave: " Non è polmonite. Mi servono ancora quindici giorni di riposo ". La moglie Costanza aveva, però, ammesso che Vieri aveva trascorso buona parte delle vacanze a letto: "Stando veramente male".

Il bomber di Inter e Juventus non ha perso la sua vena ironica e continua a scherzare sui social con i follower, ma a quanto pare servirà ancora un po' di tempo per tornare in forma e pensare a un nuovo viaggio alle Maldive.