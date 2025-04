Totti-Blasi, Iovino in Aula smentisce la conduttrice: "C'è stata una relazione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Udienza fondamentale quest'oggi a piazzale Clodio a Roma per l'iter del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La difesa del Pupone ha voluto chiamare come teste Cristiano iovino, personal trainer di Milano che secondo alcuni gossip avrebbe avuto una relazione con la conduttrice, che però ha sempre negato. Blasi, infatti, sostiene strenuamente di aver preso solo un caffè con Iovino, negando qualunque coinvolgimento sentimentale. Ma nei venti minuti durante i quali Iovino è stato ascoltato in Aula, spiega il Corriere della sera, la sua testimonianza ha ribaltato quanto detto dalla conduttrice.

Sotto giuramento, Iovino ha ammesso che quella con Blasi non fu una semplice amicizia ma una relazione vera, fatta di incontri sentimentali, rapporti fisici e tutto quanto identifica una relazione. Il personal trainer ha smontato la ricostruzione di Blasi e la sua testimonianza risulta essere cruciale nel processo del divorzio in quanto i due contendenti, ormai ex coniugi, hanno rimpallato le responsabilità del divorzio l'uno sull'altro, accusandosi reciprocamente di aver tradito per prima. Ovviamente, con l'udienza di oggi non si chiude il processo, anzi, visto che i legali difensori di Blasi oggi hanno portato per la testimonianza due persone pro-Blasi. Nonostante i giochi siano ancora aperti, dalle parti di Francesco Totti si respira un'aria più rilassata.

La posta in gioco in questo processo è l'assegno di mantenimento, che visti i due protagonisti è piuttosto abbondante. Blasi vorrebbe che fosse più alto mentre Totti spinge per abbassarlo. Oggi, Iovino ha rivelato i giudici che il suo rapporto con Blasi è iniziato nel 2020 e che quando la conduttrice si è avvicinata a lui il rapporto con il marito era pressoché scemato.

Nello stesso giorno, per Francesco Totti è arrivata anche la richiesta dida parte della procura di Roma per una presunta evasione fiscale: l'accusa è di aver nascosto al fisco i guadagni, pari a, derivanti da alcuni spot pubblicitari. A fronte del pagamento della presunta cifra evasa all'Agenzia delle Entrate, la procura non ha più ragione di proseguire. Ora si attende la decisione del gup.