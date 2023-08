Totti-Blasi, volano stracci in tribunale per l'addebito. Chi ha tradito per primo?

La causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi entra nel vivo. Come era prevedibile, la conduttrice televisiva ha presentato richiesta formale di addebito, incolpando l'ex marito di essere stato la causa del fallimento del loro matrimonio tradendola con Noemi Bocchi, oggi sua nuova compagna. La violazione dell'obbligo di fedeltà è, infatti, una delle cause per le quali si può richiedere l'addebito, così nei giorni scorsi gli avvocati della Blasi - Alessandro Simeone e Pompilia Rossi - hanno depositato in tribunale a Roma e notificato l'atto di richiesta alla controparte, che ora ha tempo una settimana per rispondere.

Ilary Blasi accusa il Pupone di averla tradita, mandando all'aria la loro unione durata diciassette anni, flirtando con Noemi Bocchi nel periodo in cui la loro crisi era sotto gli occhi di tutti. Lo stesso calciatore, lo scorso settembre, ammise nell'intervista fiume al Corriere della Sera: "La nostra storia è iniziata dopo Capodanno. E si è consolidata nel marzo 2022" . Ma solo a luglio 2022 la coppia annunciò la separazione; quindi, Totti e Ilary erano ancora sotto lo stesso tetto quando Totti si frequentava con Noemi. Per questo la conduttrice televisiva ha presentato una richiesta di addebito che, se verrà accolta dai giudici, obbligherà Totti al pagamento di tutte le spese processuali del divorzio.

La contromossa dei legali di Totti-Blasi

Secondo quanto riferito dal Corriere gli avvocati dell'ex capitano giallorosso - Antonio Conte e Laura Matteucci - avrebbero già pronta una contro-richiesta, nella quale Totti accuserebbe Ilary di averlo tradito per primo. Agli atti i legali sarebbero pronti a mettere anche una lista dei presunti flirt della conduttrice. " Ilary ha un altro... Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi ", dichiarò lo scorso settembre al Corriere il Pupone, accusando l'ex moglie di essergli stata infedele prima dell'incontro con Noemi Bocchi.