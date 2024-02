Totti chiede lo sconto sull'assegno familiare. Ma i bonifici milionari lo inguaiano

Le ultime mosse di Francesco Totti hanno riacceso i riflettori sul divorzio nonostante il ritorno in aula sia previsto ad aprile. La questione riguarda l'assegno di mantenimento che l'ex capitano della Roma versa mensilmente all’ex moglie, Ilary Blasi, per i figli Cristian, Chanel e Isabel. Dall'aprile 2023, su disposizione del magistrato, il Pupone versare 12.500 euro al mese - oltre a 40 mila euro all'anno per le rette scolastiche delle due figlie - alla conduttrice. Una cifra che Totti ha ritenuto eccessiva a giudicare dalla richiesta presentata attraverso i suoi legali. Già perché l'ex calciatore ha chiesto uno sconto del 50%, chiedendo di poter pagare soltanto 6.250 euro di quanto stabilito con una sentenza provvisoria dal tribunale.

La richiesta e i bonifici a Monaco

A riferirlo è Repubblica che però non ha spiegato quali sarebbero i motivi, che stanno alla base della richiesta. "L'ex capitano della Roma vorrebbe spingere l'assegno di mantenimento verso il basso rispetto alla decisione preliminare del giudice, quasi un 50% in meno", riferisce il quotidiano. Lo sconto sull'assegno mensile, però, potrebbe non essere accordato all'ex campione visto l'ingente spostamento di capitali che Francesco Totti avrebbe fatto di recente. Secondo quanto riferito ancora dalla carta stampata, infatti, il tribunale civile di Roma avrebbe da poco acquisito documenti "che dimostrerebbero che l'ex Capitano giallorosso dal 2020 al 2023 avrebbe bonificato verso il Principato di Monaco ben tre milioni di euro". Per fare cosa? "Soldi probabilmente spesi, come ipotizzano diversi osservatori, per giocare d'azzardo”, conclude il quotidiano.

Totti e Noemi verso l'altare?

A margine del nuovo scontro in tribunale tra Totti e Ilary c'è sempre la vita privata dei due ex coniugi. Mentre Ilary Blasi continua la relazione con l'imprenditore tedesco Bastian Muller aprendo a ogni possibile epilogo futuro, sembra che Totti e Noemi Bocchi, sua attuale fidanzata, siano pronti pet il grande passo. Attualmente la coppia si trova a Hong Kong per celebrare il Capodanno cinese. Su Instagram la bella romana ha condiviso diversi scatti dalla metropoli cinese: il panorama che si gode dalla suite dell'hotel dove alloggiano, i fuochi d'artificio e un dettaglio sull'accoglienza che la struttura alberghiera ha riservato loro. E proprio quest'ultimo particolare ha scatenato i rumor. "La nuova donna di casa Totti ha condiviso sulle storie Instagram un omaggio dell’hotel dove alloggiano. Ma siamo sicuri che sia una semplice foto? C’è aria di nozze...", ha scritto Fabrizio Corona sul suo sito. Ma al momento si tratta solo di supposizioni.