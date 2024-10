Totti ci ricasca con Marialuisa Jacobelli, Bianca Guaccero che feeling con Giovanni, Federica Pellegrini e il sogno "proibito"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per chi si è perso le ultime vicende della cronaca rosa è tempo di recuperare. Tra i protagonisti della settimana dei gossip più bollenti c’è chi torna a fare parlare di sé per un presunto tradimento (Francesco Totti), chi mette i puntini sulle "i" (Eros Ramazzotti), chi fa dichiarazioni singolari (Federica Pellegrini) e chi (forse) ha ritrovato l’amore (Bianca Guaccero).

Eros Ramazzotti liquida Dalila ed elogia Michelle: "E' un pilastro"

È un botta e risposta tra ex (e pure a distanza) quello andato in scena pochi giorni fa tra Dalila Gelsomino e Eros Ramazzotti. La scorsa settimana l'immobiliarista aveva confermato che la storia d'amore con il cantante - durata circa due anni - si era conclusa e, a quanto pare, non troppo pacificamente. " Sono stati mesi di grande dolore. Io e Eros non eravamo più felici", aveva scritto su Instagram, parlando della rottura in toni piuttosto polemici. Eros si era limitato a rispondere con una storia Instagram sibillina (" La rabbia prolungata danneggia il fegato "), ma di recente sulle pagine del settimanale Oggi ha messo la parola fine alla questione, dicendosi tranquillo: "Sono molto sereno. Non ho altro da dire ". Ben più entusiaste sono state le parole che Eros Ramazzotti ha usato per parlare all'ex moglie, Michelle Hunziker, con la quale mantiene un ottimo rapporto. " È per me famiglia e sarà sempre un pilastro delle mie giornate " ha spiegato Eros parlando di Michelle e i fan della coppia tornano a sperare in un riavvicinamento.

Noemi come Ilary Blasi, Totti ci ricasca con la Jacobelli

Francesco Totti è tornato al centro del gossip più spicciolo. Il divorzio da Ilary Blasi però non c'entra. Il Pupone è tornato alla ribalta della cronaca rosa per un presunto flirt con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Fabrizio Corona ha sganciato la bomba parlando dell'ennesimo "tradimento" da parte di Totti e il settimanale Gente ha calato l'asso, pubblicando le foto che documenterebbero l'incontro privato avvenuto tra Francesco e Marialuisa in un hotel di Roma. A confermare la liaison è stata Marialuisa Jacobelli che, interpellata da Gente, ha dichiarato: " Io dico no comment, ma due più due fa quattro. Se ci sono le foto è evidente, ma due più due fa sempre quattro ". E alla domanda se conferma il flirt, la risposta è stata: " Sì" . Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio, ha ironizzato qualcuno. Travolto dal nuovo scandalo, Totti è volato a Miami con la sua Noemi (che pare non aver preso bene la notizia del tradimento) ma in Italia rimangono le prove. E Ilary gongola senza proferir parola.

Federica Pellegrini: "Ballando sta tirando fuori la donna che è in me"

È una Federica Pellegrini diversa quella che il pubblico di Ballando con le stelle sta conoscendo in tv. L'ex campionessa di nuoto è una delle protagoniste dello show di Milly Carlucci e sebbene in pista non brilli come in vasca, nel programma Federica sta mostrando una parte più privata di sé. " Sto facendo un percorso come persona e donna. Per una come me, introversa e abituata a tenersi tutto dentro, mi sto concedendo un'apertura emotiva che prima non potevo concedermi", ha detto nell'intervista rilasciata a Chi, parlando della parte più nascosta della sua personalità, quella che il pubblico non ha mai visto quando gareggiava. La Divina ora è ballerina e mamma a tempo pieno e un po' rimpiange le serate a due trascorse con il marito Matteo Giunta. " Mi piacerebbe andare a cena fuori con mio marito, mi manca un po' viverci noi due come coppia, ma è naturale con una bimba piccola ", ha confessato. Tempo al tempo.

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: a Ballando è nata una nuova coppia?

C'è del tenero tra Bianca Guaccero e il suo insegnante di ballo? Qualcuno è pronto a scommettere sulla coppia. L'intesa mostrata in pista tra l'attrice e Giovanni Pernice, il ballerino professionista che la accompagna nella sua avventura a Ballando con le stelle, sembra destinata a crescere anche lontano dalla sala prove e dalle telecamere. "Incrociandoli nei corridoi il feeling tra i due c'è ed è evidente" , riferisce il settimanale Gente, parlando della complicità tra Bianca Guaccero e il suo ballerino.

Giovanni è stata una delle poche persone che ha scardinato e sta scardinando i miei muri. E non si arrende. Questo mi colpisce. Pian piano sto mollando un po' il freno a mano...

Ad avvalorare la tesi ci sono le dichiarazioni rilasciate da Bianca nell'ultima puntata dello show di Rai1: "". Del resto, Guaccero è single da otto anni. Spazio per un nuovo amore c'è.