E ora Ilary Blasi pensa di togliere a Totti pure il centro sportivo

La battaglia giudiziaria per il divorzio tra Totti e Ilary, che prenderà il via la prossima primavera, potrebbe mettere a rischio il sogno del Pupone legato alla Totti Soccer School. La scuola calcio di via di Castel Fusano 79, alla Longarina, venne rivelata dall'ex capitano della Roma nel 2003 e da allora è cresciuta e conta cinquecento tesserati e settanta tra tecnici e dirigenti. Nel 2019, però, la proprietà è passata a Ilary Blasi e alla sua famiglia (che ha cambiato il nome in Ssd Sporting Club Totti) e l'addio tra i due romani potrebbe costringere Francesco a rinunciare alla sua fucina di talenti.

Tra assegni di mantenimento, patrimonio da suddividere e immobili da attribuire, al centro della disputa legale tra il campione e la conduttrice c'è anche il centro sportivo e la scuola calcio, che da diciannove anni porta il nome di Francesco Totti. L'A.S.D. Axa Calcio venne rilevata il 29 maggio 2003 dal Pupone con il sogno di trasformarla in una scuola calcio di livello per coltivare giovani talenti e promuovere l'attività calcistica nelle fasce di età più giovani. Dietro alla gestione delle attività alla Longarina - che nel 2010 prende il nome di Totti Soccer School - c'è sempre stato il fratello di Totti, Riccardo, che ha fatto crescere il centro sportivo.

La svolta

Nel 2019, nel tentativo di aumentare i profitti e riqualificare l'attività, il centro cambia proprietari e nome, trasformandosi in Ssd Sporting Club Totti. Ilary Blasi diventa azionista di maggioranza con al 90% mentre altre due quote al 5% vengono assegnate a Angelo Marrozzini (cugino di Francesco Totti) e Ivan Peruch (marito della sorella di Ilary, Silvia). Il padre della conduttrice, Roberto Blasi, assume invece il ruolo di presidente. Tutto quando ancora la crisi coniugale tra Blasi e Totti non si era ancora consumata.