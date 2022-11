"Il giudice ha chiesto dei Rolex". Totti e Ilary in tribunale, ma le bocche sono cucite

Si è tenuta a porte rigorosamente chiuse l'udienza in tribunale, davanti alla settima sezione, per la causa intentata da Ilary Blasi nei confronti dell'ex marito per la riappropriazione al possesso di scarpe, gioielli e borse che il Pupone aveva fatto sparire dopo la scomparsa della sua collezione di Rolex. L'udienza è durata circa un'ora e mezzo e visto che le borsette di Ilary sono state ritrovate nella sauna della villa dell'Eur, oggi il giudice si è concentrato sulla sparizione dei Rolex.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono arrivati al tribunale civile di Roma intorno alle 15.30 con i rispettivi legali. Totti accompagnato dall'avvocato Antonio Conte (e senza Annamaria Bernardini de Pace, che ha rimesso l'incarico) e la Blasi al fianco degli avvocati Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Mentre la conduttrice dell'Isola dei famosi ha scelto di arrivare a piedi al palazzo di Giustizia, l'ex capitano giallorosso ha preferito raggiungere il foro a bordo della sua Smart. Una cosa ha però accumunato entrambi: nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni prima di entrare in udienza, nonostante fuori dal tribunale ci fossero decine di giornalisti.

L'udienza a porte chiuse

L'udienza è durata circa un'ora e mezza ma il Pupone e Ilary Blasi sono usciti dal palazzo di Giustizia mezz'ora dopo l'uscita dall'aula. Secondo quanto si apprende da fonti ben informate, il giudice avrebbe preso atto del ritrovamento delle borse firmate appartenute alla conduttrice e si sarebbe concentrato sugli orologi che, al momento, non sono stati ancora restituiti. Il magistrato aveva convocato gli ex coniugi per ascoltare la loro versione in merito alla vicenda della sottrazione dei Rolex e degli accessori firmati e i due avrebbero detto la loro.

Nel corso dell'udienza non è stato invece affrontano il tema della separazione, che sarà al centro di un altro procedimento che dovrebbe iniziare a partire dalla primavera 2023. Al termine dell'udienza Ilary e Totti sono usciti separatamente e non hanno rilasciato alcuna dichiarazione, seguendo il consiglio dei rispettivi avvocati, che hanno lasciato il palazzo di giustizia poco dopo anche loro senza fornire dettagli su quanto successo in aula.