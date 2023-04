La foto-vendetta di Totti: con Noemi nel ristorante dove andava con Ilary

Sembra continuare a gonfie vele la storia d’amore tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. Anche nella giornata della Festa della Liberazione, il 25 aprile, i due sono stati a pranzo insieme e, per l’occasione, non hanno scelto proprio un posto qualsiasi. Infatti, la coppia ha fatto tappa a Terracina, Al Vicoletto, in uno dei locali molto amati dall’ex numero dieci della Roma e che già aveva frequentato con l'ex moglie Ilary Blasi.

Lo scatto sui social

Non sarebbe la prima volta che l’ex calciatore si faccia vedere nelle stesse location in cui era solito andare con Ilary. Ricorderemo “la polemica” accesasi per la scelta del locale in occasione della festa per il suo 46esimo compleanno; lo stesso in cui Totti aveva chiesto ad Ilary di diventare sua moglie. Adesso, arriva lo scatto che ritrae l’ex giallorosso con la nuova compagna in un altro posto del cuore dell’ex.

È stato Biagio, il proprietario del ristorante, a pubblicare la foto di Totti e Noemi insieme a pranzo sul proprio profilo Facebook. Naturalmente, il ristoratore ha reso pubblico lo scatto soltanto dopo che la coppia era andata via per evitare l’assalto dei curiosoni, nonostante già la voce si era sparsa e una folla aveva raggiunto il ristorante. “Buonasera a tutti, in compagnia del capitano”, questa la descrizione alla foto postata da Biagio sui social. In realtà, Totti era stato lì a pranzo.

Nella foto notiamo il proprietario del locale - sorridente tra i due- guardare dritto all’obbiettivo; Totti ha in mano una boccetta e indossa una t-shirt bianca da allenamento. Noemi, con felpa rosa e rolex al polso, non alza lo sguardoimpegnata a guardare il suo smartphone.

Il rientro da Madrid

Noemi Bocchi e Francesco Totti sono stati insieme a Madrid. È nella capitale spagnola che i due hanno assistito alla partita allo stadio Bernabeu tra i campioni del Real e il Celta Vigo, su invito di Carlo Ancelotti. Lo sportivo ha fatto visita alla squadra e ha posato con i calciatori. “E’ stata una sensazione che porterò con me per il resto della mia vita – ha commentato così, Totti l’’esperienza in Spagna con Noemi – “E’ un'emozione unica essere applaudito da uno stadio come il Bernabeu. È uno stadio che infonde passione e ti fa venire voglia di giocare. Scenderci in campo come avversario è stato stimolante". Nel frattempo, Ilary pare essere davvero felice, postando sui social video che ritraggono il suo nuovo compagno, Bastian Muller, e la sua piccola Isabel godendosi anche a pieno il successo per il reality di cui è al timone, L'Isola dei Famosi.