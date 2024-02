Francesco Totti e Noemi Bocchi alla premier del film: il pancino sospetto scatena il web

"C'è un altro baby Totti in arrivo?". Così gli utenti di Twitter e Instagram hanno dato il via all'ennesimo gossip sulla presunta gravidanza di Noemi Bocchi. Tutta colpa delle foto scattate dai paparazzi durante la premier del docufilm su Marcello Lippi, che si è svolta il 26 febbraio, alla quale hanno partecipato anche Totti e la compagna.

La premier a Roma

Alla prima romana del film dedicato all'allenatore toscano "Marcello Lippi Adesso vinco io" c'erano molti volti noti del calcio italiano, campioni ormai lontani dal terreno di gioco ma ancora amatissimi dal pubblico, che hanno calcato il red carpet allestito fuori dal Cinema The Space Moderno di Roma. Tra gli sportivi presenti alla serata c'era anche Francesco Totti, che si è presentato all'evento in compagnia della donna che, da oltre un anno, è al suo fianco, Noemi Bocchi. Alla premier il Pupone e la fidanzata si sono presentati in total black, ma ad attirare l'attenzione di curiosi e fotografi è stata soprattutto Noemi. Il pantalone nero a vita alta ha, infatti, richiamato l'attenzione sulla sua pancia, le cui rotondità hanno scatenato il popolo dei social.

Le voci dal web

"Ma è incinta? Così magra e con quella pancia...", ha scritto un utente su Instagram a commento di una delle foto, che stanno circolando da ore in rete e che ritrae Totti e Noemi alla serata dedicata a Marcello Lippi. E altri hanno seguito l'onda dell'ultimo gossip: "Avrà mangiato troppo, oppure è davvero in attesa come dicono?", "Secondo me non è incinta, vedremo", "In effetti si vede la pancia ma prima di dire che è incinta bisognerebbe aspettare l'ufficialità". Di certo le voci di una gravidanza della Bocchi circolano da quando il calciatore e la compagna hanno ufficializzato la loro relazione a pochi mesi dalla fine del matrimonio con Ilary Blasi, cioè da sempre.

I precedenti e l'operazione

Ogni volta che Noemi Bocchi è apparsa in pubblico con la pancia leggermente più prominente sul web si è scatenato il finimondo e l'indiscrezione della romana incinta quasi non fa più notizia. Soprattutto perché mesi fa Noemi Bocchi si è sottoposta a un delicato intervento di chirurgia addominale per ridurre la diastasi dovuta alle due precedenti gravidanze. In quell'occasione gli esperti dissero: "E' importante fare la correzione quando non si programmano ulteriori gravidanze, sennò c'è il rischio di determinare una recidiva della diastasi". Dunque, risulta strano credere che Noemi Bocchi abbia deciso di avere un altro figlio dopo l’intervento.