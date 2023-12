Totti e quel like a "Unico", Ferragni sexy in India fa infuriare il web, Bruganelli e il gossip con Spinalbese

Settimana bollente per i personaggi famosi tra gaffe imbarazzanti, like pungenti (Totti a Fiorello), foto sexy che fanno polemica (Chiara Ferragni) e smentite che non smentiscono (Sonia Bruganelli su Antonino Spinalbese).

Spunta il like di Totti alla parodia di "Unica"

Francesco Totti avrà guardato "Unica", il docufilm della sua ex moglie? Impossibile saperlo (ma ci piace pensarlo). Di sicuro il Pupone ha guardato la parodia fatta da Rosario Fiorello - in versione "Unico" - nella quale lo showman siciliano ha scimmiottato Ilary Blasi. Prosciutto cotto, crudo e bresaola hanno preso il posto di Rolex, Chanel e caffè vari e Totti pare abbia apprezzato parecchio. Il like dell'ex capitano giallorosso al video pubblicato da Fiorello sulla sua pagina Instagram non è passato inosservato e ha attirato l'attenzione quasi quanto le rivelazioni fatte dalla Blasi. Almeno Fiorello riesce a strappargli un sorriso.

Gaffe a luci rosse a Buongiorno Benessere

Nell'ultima puntata di Buongiorno Benessere, il programma del sabato mattina di RaiUno, Vira Carbone è scivolata su una gaffe clamorosa. Pane per i denti del popolo dei social. In studio si stava parlando di appendicite e esami strumentali utili per individuarla e poi curarla. Alla fine dell'intervento dell'esperto, la conduttrice ha preso un clistere e, alzandolo, ha concluso l'argomento, ricordando che i rimedi casalinghi non sono raccomandabili: "Allora…pompe, pompini…ehm pompine e pompette non servono". La Carbone ha subito capito di avere fatto una gaffe epocale sul filo del doppio senso così si è affrettata a passare la parola a un altro esperto. Ma prima si è lasciata sfuggire una mezza risata, conscia dello scivolone a luci rosse appena compiuto. Il buongiorno si vede dal mattino.

"Col seno di fuori in India". La Ferragni fa infuriare il web

Persino in India Chiara Ferragni è stata in grado di scatenare polemiche. L'ultima si è accesa sotto a un post, nel quale, tanto per cambiare, l'influencer ha sfoggiato un look decisamente sensuale. Passi la pancia scoperta, ma il vedo-non-vedo del top - con seno in bella vista - non è proprio piaciuto ai suoi follower, che l'hanno rimproverata in tutte le salse. "Ma è proprio necessario fare uscire il seno non capisco", ha scritto un fan, mentre un altro commentava: "La tetta che spunta era necessaria? Che cattivo gusto!! Sei in India no a New York". E ancora: "In un paese culturalmente basato sulla religione e certi riti e costumi lei mostra le tette mah". Tacciata di mancare di sensibilità e gusto, la Ferragni non ha replicato. Ci mancherebbe. Nel bene o nel male, purché se ne parli.

Cosa c'è tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese?