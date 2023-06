Tradimenti, gossip, soldi: tutta la verità sulla rottura tra Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin

La storia della separazione tra Giorgia Soleri e Damiano David sta assumendo contorni che iniziano a sfuggire alla realtà, gonfiati da gossip e rivelazioni che cambiano le carte in tavola ogni due per tre. Il bello è che sono stati proprio i diretti interessati a causare questa corsa al circo mediatico. Se avessero annunciato la separazione e basta, probabilmente l'attenzione sul tema sarebbe scemata dopo qualche giorno. Anche perché hanno poco più di vent'anni e stanno insieme da sei, lui è una star di fama internazionale, insomma, sarebbe strano il contrario. Non era una gran notizia la loro rottura, nessuno si sarebbe aspettato di vederli insieme in eterno. Invece, il modo in cui la notizia gli è esplosa tra le mani ha dato il via alla corsa all'oro. La verità è che c'è una ragione (ed è sempre la più banale del mondo) se l'ex coppia di "fidanzati dei Maneskin" è arrivata a questo punto. Ma cerchiamo di fare ordine.



L'8 giugno (da molti sarà ricordato come il giorno in cui " si è rotto internet " a causa della quantità di gossip usciti in pochissime ore) sui social inizia a circolare un video in cui si vede chiaramente Damiano baciare appassionatamente una ragazza bionda in discoteca. Una la certezza: quella non è Giorgia. Dopo poche ore a dare la conferma arriva proprio lui, il cantante dei Maneskin: " Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore ", ha scritto. " Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci da ormai qualche giorno quindi non ci sono stati tradimenti di nessun tipo ". Già qui a molti era venuto il dubbio: c'è stato prima il bacio oppure prima si sono detti addio? Dopo qualche giorno lui ha già un'altra (che non è certo una sconosciuta, anzi, pare sia un'amica del gruppo da una vita)? I dubbi sul tradimento serpeggiano.



Giorgia ci ha messo più di ventiquattr'ore per formulare una risposta, comunque priva di senso, in cui con giri di parole ha provato a negare di avere le "corna" (santa Giulia De Lellis). " Non considero l'esclusività un valore (al contrario lo è l'inclusività), motivo per cui la relazione tra me e Damiano era, di comune accordo e in modo del tutto consensuale, non monogama ", ha scritto l'influencer. Ma la notizia è che non è riuscita a nascondere l'irritazione, e non ha mancato di mandare qualche frecciatina per vendicarsi dell'ormai ex fidanzato. " Per tutelarci però in questo momento delicato fatto di enormi cambiamenti, avevo esplicitamente chiesto di avere un po' di discrezione nelle nostre vite pubbliche ".



Tradotto in parole semplici: a Giorgia non interessa se Damiano bacia un'altra in discoteca. Il problema qui è che si è fatto scoprire. Ma perché era così importante la segretezza? La ragione è che solo il giorno prima l'influencer aveva lanciato la sua prima "linea di make up femminista" (stiamo ancora cercando di capire cosa distingue un ombretto femminista da un rossetto che non lo è). È certo che quel video le ha rotto le uova nel paniere: non solo ha distolto l'attenzione mediatica dal lancio focalizzandolo sulle sue corna, ma l'ha anche delegittimata. Vendere un prodotto essendo la fidanzata di Damiano ha un peso, farlo da ex ne ha un altro.



Infine, la rivelazione che cancella tutte le altre: era Giorgia Soleri ad avere una relazione clandestina. “ La Soleri pare non si sia strappata i capelli per Damiano perché, si vocifera, pare abbia già da mesi una love story con un imprenditore nel settore cosmetico ", è l'indiscrezione girata su molti siti di gossip. L'ipotesi, alla luce del lancio della linea di make up, non appare nemmeno così remota.



E così, alla fine, quella che ha tradito era lei. Altro che "corna inclusive", "separazione consensuale" e tutte le altre storie che ci hanno raccontato Giorgia Soleri e Damiano David. La verità è che probabilmente a loro stava bene così. Anche il loro amore era diventato qualcosa da monetizzare, soprattutto per lei. Per quanto possa definirsi attivista, poetessa, influencer, femminista (è un lavoro?), la cosa più remunerativa per Giorgia Soleri era sicuramente essere la "fidanzatadiDamianodeiManeskin". Si capisce quindi il suo interesse nel mantenere segreta la fine della loro storia. Ed è comprensibile anche la sua irritazione quando ha visto sfumare la sua messinscena proprio il giorno dopo il lancio della sua linea di make up. Chissà, a questo punto il tempismo con cui è uscito quel video potrebbe anche essere una vendetta di Damiano per la relazione che lei aveva da mesi. Certo, sarebbe un triste cliché (specialmente per lei che si definisce così autodeterminata) se passasse dal diventare "fidanzata di uno" a "fidanzata dell'altro". Ma siamo sicuri che Giorgia abbia in serbo una supercazzola per giustificare anche questo.