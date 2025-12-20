“Trapianto di polmone”. Peggiorano le condizioni di salute della principessa Mette-Marit

Per la corte norvegese sarà un Natale di apprensione e incertezza per il futuro. La moglie dell’erede al trono Haakon Magnus, la principessa Mette-Marit (52 anni), dovrà affrontare un trapianto a causa del rapido peggioramento della fibrosi polmonare, malattia di cui soffre dal 2018. Si tratta di una patologia degenerativa che porta il tessuto polmonare a cicatrizzarsi e irrigidirsi, spiega la Bbc, rendendo sempre più difficile la respirazione. Solo pochi mesi fa il Palazzo reale aveva ammesso pubblicamente l’aggravamento della fibrosi polmonare della principessa, ma ora sembra che le cose stiano precipitando.

Trapianto “necessario”

“Sua Altezza Reale la principessa della Corona Mette-Marit si sottoporrà a un periodo di riabilitazione polmonare” , fece sapere la Casa Reale norvegese lo scorso settembre, precisando che la moglie dell’erede al trono avrebbe annullato tutti i suoi impegni per il mese di ottobre 2025. Mette-Marit, menzionata dal magazine Hola, ammise poi di avere “bisogno di un po’ di aiuto” a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

“Speravo di tenere la malattia sotto controllo con le medicine e che avanzasse lentamente, ma ora sta progredendo più rapidamente di quanto io e i medici ci aspettassimo” , disse ancora, citata dall’Independent. Brutte notizie che si aggiungevano alle informazioni risalenti al marzo 2025, quando il Palazzo aveva spiegato: "La principessa ha sintomi quotidiani…bisogno di riposo...l a sua quotidianità cambia più velocemente di prima”.

Ora la situazione sarebbe arrivata a un pericoloso bivio: “Stiamo raggiungendo il punto in cui un trapianto di polmone sarà necessario” , ha dichiarato, citato dalla Bbc, il professor Are Martin Holm dell’Oslo University Hospital. Al momento non c’è ancora una data per l’intervento: i medici ne stanno vagliando attentamente l’ipotesi e la tempistica, come confermato dalla Casa Reale, citata dal People: "I dottori del Rikshospitalet University Hospital hanno iniziato il procedimento di valutazione per un possibile trapianto di polmone” .

In ogni caso le fonti assicurano che alla principessa non verrà concesso alcun trattamento di favore. Rispetterà la lista d'attesa come una paziente qualunque. In Norvegia, riporta ancora la Bbc, di solito ci sono tra le venti e le quaranta persone che aspettano un polmone per tornare a vivere normalmente. Se lo staff medico opterà per l’operazione, Mette-Marit dovrà attendere il suo turno.

“Quando sarà il momento”

Il dottor Holm ha assicurato che lo staff medico sta “effettuando i preparativi necessari per assicurare che il trapianto sia possibile quando sarà il momento”. Mette-Marit, pur consapevole di dover ridurre al minimo gli sforzi, avrebbe “espresso la ferma volontà di portare avanti i suoi impegni ufficiali” , modellandoli e adattandoli in base alle sue esigenze, ai cambiamenti repentini imposti dalla malattia. Il Palazzo ha sottolineato, però, che la priorità della principessa è rispettare “il regime di esercizio fisico mirato”, di cui ha “un crescente bisogno”, il “ riposo e il recupero fisico”.

Il 2025 sarà ricordato dalla dinastia norvegese come un annus horribilis. Oltre alle gravi questioni di salute che affliggono la principessa Mette-Marit ci sono anche le 32 accuse contro il figlio, Marius Borg.