Il Tre ricoverato in ospedale. La malattia e le parole del cantautore: "Qualcosa da settimane non andava"

Sono stati giorni di ansia quelli vissuti da Il Tre e dai suoi fan a causa delle condizioni di salute del rapper. Lo scorso 14 luglio il cantante, noto per avere partecipato al festival di Sanremo 2024 con il brano "Fragili", aveva affidato ai social network un drammatico sfogo, rivelando di essere ricoverato in ospedale e parlando di un "brutto male". Dopo giorni di silenzio e preoccupazione Guido Luigi Senia, questo il vero nome del cantautore italiano, ha rotto il silenzio e attraverso le storie del suo profilo Instagram ha raccontato i suoi ultimi difficili giorni.

Il post dall'ospedale

Tutto è cominciato il 14 luglio, quando Il Tre ha pubblicato una storia Instagram dall'ospedale, confidando ai suoi follower - quasi mezzo milione di fan - di essere ricoverato: " Dentro un letto d'ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati. Poi la notte qua non dormo, non riesco, penso troppo. A chi tocca un brutto male lo deve accettare?". Le parole del cantautore romano, che il 3 settembre prossimo compirà 28 anni, hanno destato subito molta preoccupazione tra i suoi fan e l'assenza di ulteriori notizie sulle sue condizioni di salute - e i profili social silenziati - non hanno fatto altro che alimentare lo stato di apprensione di chi lo segue dall'inizio della sua carriera, ovvero nel 2015, anno nel quale vinse la competizione musicale One Shot Game.

La malattia

Travolto da un'ondata di affetto del suo pubblico e da decine di messaggi social, il rapper ha deciso di rompere il silenzio e parlare apertamente della sua salute. " Ciao ragazzi, mi sembra giusto darvi notizie sulla mia salute. Sono stato ricoverato in ospedale perché c'era qualcosa da settimane che non andava e i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari", ha scritto nelle storie del suo account Instagram Il Tre, proseguendo: "Avevo paura, ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto dato che il mio corpo non rispondeva alle cure ma fortunatamente non è saltato fuori nulla di grave solo un virus debilitante in forma molto aggressiva ma che non comporta alcuna patologia grave ".

Il ringraziamento ai fan