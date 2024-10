Il treno, la riservatezza, l'addio: la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini

Si è conclusa dopo due anni la storia d'amore tra Elisabetta Gregoraci e l'imprenditore toscano Giulio Fratini. La coppia si era conosciuta nel 2022 e sembrava essere destinata a un lieto fine, ma di recente la conduttrice di "Questioni di stile" ha confermato che l'amore è finito

L'incontro in treno

È il 2020. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non si conoscono ma viaggiano sullo stesso treno. All'arrivo in stazione l'imprenditore toscano incrocia la conduttrice e compie un gesto di vera galanteria. " Mi ha aiutato a scaricare le valigie. Poi mi ha scritto un bellissimo messaggio nella posta privata di Instagram che, però, si è perso fra i tanti che mi arrivano: non ero riuscita a leggerlo", racconterà Elisabetta Gregoraci anni dopo. Quell'incontro, però, non ha un seguito e i due si perdono di vista.

I primi pettegolezzi

Estate 2022. Le riviste di gossip parlano di un misterioso nuovo amore per Elisabetta Gregoraci, ma solo dopo settimane il nome di Giulio Fratini, 30 anni imprenditore nel campo del tessile, viene accostato a quello della conduttrice. Lui ha da poco concluso la relazione con un'altra bellissima della tv, Roberta Morise. Elisabetta e Giulio sono attenti a non farsi paparazzare insieme e cercano di mantenere il massimo riserbo sulla loro frequentazione. I rumor si moltiplicano e i due vengono notati a Forte dei Marmi e poi in Sicilia, ma la coppia non ufficializza la relazione.

Le prime foto di coppia

Settembre 2022. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini vengono fotografati insieme nella notte a Milano. Sono in compagnia di alcuni amici fuori da un noto locale meneghino e appaiono felici seppur in imbarazzo per le attenzioni morbose dei fotografi. Da quel momento, però, le apparizioni pubbliche di coppia si moltiplicano e in più occasioni l'imprenditore e la conduttrice vengono fotografati insieme. Per la stampa rosa è la conferma che Elisabetta è di nuovo innamorata.

Un amore discreto

La discrezione caratterizza sin da subito la relazione tra Elisabetta e Giulio. I rispetti impegni lavorativi li portano a rimanere distanti per lunghi periodi e la showgirl si presenta agli eventi mondani e nelle occasioni pubbliche spesso da sola. La conduttrice è una donna adulta e indipendente e ha un figlio da seguire, nessun legame - seppure profondo - può vincolarla e questo equilibrio tra loro sembra essere la carta vincente per fare durare la relazione a distanza. A dicembre 2023, prima delle festività natalizie, Fratini e Elisabetta vengono paparazzati insieme durante un romantico weekend sulla neve. Le foto confermano che l'amore prosegue a gonfie vele.

Il Festival poi Parigi

Febbraio 2023. In occasione del festival di Sanremo Elisabetta Gregoraci approda in riviera, ospite di alcuni eventi collaterali alla kermesse canora, e con lei c'è il fidanzato. Fratini e la conduttrice vengono fotografati in più occasioni durante i giorni del Festival, ma al termine dell'appuntamento musicale, si godono un viaggio di coppia a Parigi per celebrare il loro primo San Valentino insieme. Anche in questa occasione i paparazzi non mancano e le foto della fuga parigina finiscono sulle maggiori riviste di gossip.

Le prime dichiarazioni

Luglio 2023. Dopo un anno di relazione Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio sull'amore con Giulio e sceglie di farlo sulle pagine della rivista Chi. " Sono tranquilla, io vivo a Monte Carlo e lui a Firenze, ma troviamo il modo di vederci. Giulio mi fa stare bene, abbiamo un bell’equilibrio, rispetta la mia vita, i miei spazi, la mia famiglia: questo è un valore imprescindibile. Oggi sono diventata più cauta, preferisco vivere giorno dopo giorno piuttosto che sbandierare i sentimenti ", confessa la conduttrice, che è in procinto di tornare sul palco di Battiti Live per una nuova estate in musica.

Voci di crisi

Ottobre 2023. I paparazzi sorprendono Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini a pranzo al ristorante Il Salumaio. Le foto mostrano Elisabetta scura in volto discutere animatamente con il fidanzato. I rapporti sembrano tesi e sulla strada verso casa, tallonati dai fotografi, si danno la mano in un gesto quasi forzato. Ma si tratta solo di incomprensioni tra innamorati perché poche settimane dopo la coppia viene di nuovo paparazzata a Firenze e nelle immagini Elisabetta è sorridente insieme al compagno e al padre di lui. Le presentazioni in famiglia lasciano ben sperare per il futuro.

Gli auguri di compleanno

La storia tra Giulio e Elisabetta non conosce crisi e nel giorno del 32esimo compleanno dell'imprenditore, l'11 marzo 2024, Gregoraci compie un gesto di grande importanza facendogli pubblicamente gli auguri su Instagram. "Buon compleanno love!", scrive la conduttrice, pubblicando una serie di scatti della cena fatta in famiglia per celebrare la ricorrenza. Nei mesi successivi la coppia si ritaglia diversi momenti assieme. Elisabetta Gregoraci ha lasciato la conduzione di Battiti Live e è pronta per un nuovo progetto in Rai che prenderà il via in autunno. Così sceglie di viaggiare con Fratini e i paparazzi li immortalano insieme prima in Marocco e poi in Sicilia per godersi i primi caldi.

Le ultime foto insieme

Luglio 2024. Fratini e Elisabetta Gregoraci si concedono un nuovo viaggio a due e questa volta scelgono Lampedusa. La conduttrice condivide sui social numerosi scatti e alcuni video della vacanza con il fidanzato. L'amore sembra procedere a gonfie vele, ma in realtà quelle pubblicate da Elisabetta su Instagram saranno le loro ultime foto di coppia. Ad agosto la rivista Diva e Donna sorprende la showgirl a Capri in compagnia di un altro uomo con il quale sembra esserci una forte complicità e le voci di un addio iniziano a circolare in rete.

La fine della relazione

Per la stampa è ormai chiaro che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno preso strade diverse, ma la conferma ufficiale arriva solo a inizio ottobre.

La conduttrice, ospite a "La volta buona", rivela a Caterina Balivo di avere lasciato Fratini: "Sono di nuovo single. Sono stata io a fare questa scelta". I motivi non sono stati svelati dalla conduttrice di "Questioni di stile", ma Elisabetta Gregoraci si è detta serena della scelta fatta.