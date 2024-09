La febbre alta, l'infezione poi il ricovero. Ecco perché Elisabetta Gregoraci è finita in ospedale

Ascolta ora 00:00 00:00

A dieci giorni di distanza dal primo ricovero in ospedale Elisabetta Gregoraci parla pubblicamente dei suoi recenti problemi di salute e della lunga degenza in clinica. Lo ha fatto sulle pagine del settimanale Gente che le ha dedicato la copertina del numero in edicola. La showgirl calabrese sta per tornare in televisione con il programma "Questione di stile" (in onda su Rai2 dal 26 settembre per sei serate) e durante l'intervista ha spiegato che, proprio a causa dei suoi problemi di salute, ha dovuto mettere in pausa il nuovo progetto: " Ora sto meglio, grazie a Dio e non vedo l'ora di partire con la trasmissione ".

Il racconto della Gregoraci

Tutto è cominciato all'inizio di settembre. " Ho avuto la febbre altissima per giorni, mi sentivo stanca, senza forze, pensavo fosse un'influenza ", ha raccontato Elisabetta Gregoraci. " Mi trovavo a Roma e mia sorella Marzia mi ha suggerito di fare gli esami del sangue. Per fortuna l'ho ascoltata: mi hanno ricoverata per un'infezione alle vie urinarie ". Con una diagnosi non preoccupante in mano, la showgirl è tornata subito ai suoi impegni ma nonostante la terapia antibiotica - con la frenesia delle ultime settimane e i frequenti spostamenti - Elisabetta ha avuto una ricaduta e è stata ricoverata in ospedale per la seconda volta nel giro di pochi giorni.

" Avevo le difese immunitarie basse. Nell'ultimo periodo mi sono strapazzata un po' troppo, tra lavori, riunioni, su e già dagli aerei. Faccio una vita frenetica, viaggio sempre a mille e non mi pesa, ma stavolta il mio corpo mi ha lanciato un segnale", ha dichiarato la Gregoraci commentando quanto accadutele: "Il mio corpo ha preteso che io mi fermassi. Non avevo scuse, dovevo ascoltarlo: questo più che mai è il momento di prendermi cura di me stessa".

Il ritorno in televisione

La sua famiglia, il figlio Nathan e l'ex compagno Flavio Briatore le sono rimasti accanto sin dal primo ricovero, ma ora il peggio sembra essere passato: " Mi sento meglio, sto recuperando le forze e sono determinata e pronta a ripartire con il mio nuovo programma".

Con il nuovo format "Elisabetta torna in Rai dopo la parentesi professionale a Mediaset ed è pronta a stupire il pubblico con un programma che sembra calzarle a pennello. La nuova avventura in Rai è anche l'occasione per tornare a sorridere dopo un anno difficile e complicato a causa dei problemi di salute avuti da Flavio Briatore lo scorso marzo.