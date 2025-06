Troppo gossip: la Rai striglia Stefano De Martino

Ascolta ora 00:00 00:00

Occhi puntati su Stefano De Martino, protagonista dei gossip dell'ultimo periodo. Tantissima l'attenzione nei confronti del conduttore campano, tanto che si susseguono articoli di gossip su di lui. Forse un po' troppo, dato che i vertici della Rai sono incredibilmente venuti ai ripari, richiamando all'ordine uno dei loro volti più in vista.

Questo primo periodo estivo ha fatto da sfondo a diverse vicende che hanno visto in primo piano l'ex ballerino. De Martino è un volto fresco, un personaggio pubblico che piace molto agli spettatori per la sua simpatia. Ciò ha spinto la cronaca rosa a proporlo spesso, riportando di volta in volta le vicende che riguardano la sua vita privata. In particolare è stata data grande attenzione ai possibili flirt del conduttore. Stando a quanto scoperto da Dagospia, la cosa non sarebbe piaciuta molto ai vertici Rai. La popolarità di De Martino fa piacere, ma fino a un certo punto. " Lo si dice a bassa voce ma il concetto è chiaro: l'overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini" , è quanto riportato da Giuseppe Candela: " Lo si dice a bassa voce ma il concetto è chiaro: l'overdose di gossip che travolge Stefano De Martino avrebbe infastidito i vertici della fu Viale Mazzini".

In effetti le pagine di gossip sono piene dei presunti flirt estivi dell'ex ballerino di Amici. In poche settimane sono state tirate in ballo Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, si è parlato di un possibile ritorno di fiamma con Emma Marrone, poi è stata segnalata una vicinanza con Rocìo Munoz Morales. E non finisce qui. Alcune riviste hanno parlato di un possibile flirt con Angela Nasti, altri ancora hanno indicato Gilda Ambrosio o Caroline Tronelli.

"Il conduttore può fare quello che vuole nella sua vita privata

ma chi vuole essere un volto di punta deldeve avere un'immagine mediatica più pulita e familiare", osserva Candela. Ecco dunque le ragioni della possibile "strigliata" della Rai.