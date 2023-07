"Troppo magra", "Fate pace col cervello". Elettra Lamborghini sbotta per la foto in bikini

A Elettra Lamborghini è bastato scrivere un numero (sette) e pubblicare una foto in bikini per scatenare l'inferno su Instagram. La cantante ha condiviso con i suoi fan il traguardo raggiunto dopo mesi di allenamento e alimentazione corretta: " Saranno i miei -7 kg persi ma sembro alta… che culo!" . Il post ironico, però, l'ha fatta finire al centro delle critiche - giudicata troppo magra da molti - tanto da costringerla a chiarire la situazione nelle sue storie con tanto di sfogo personale.

Le critiche sotto al post

Dopo avere condiviso alcune foto sul suo profilo Instagram, nelle quali l'artista ha mostrato un fisico longilineo e definito dall'allenamento, Elettra Lamborghini è stata duramente criticata dal popolo dei social. Al centro della polemica la solita storia dell'eccessiva magrezza. "Sei dimagrita troppo, non va bene ", ha scritto un follower, mentre un'altra commentava: " Ti vedo troppo magra...non esagerare...non stavi male più in carne, anzi ...ti preferivo prima". E ancora critiche : "Non dimagrire più", "Sei troppo magra per i miei gusti ".

La replica di Elettra Lamborghini

Per spegnere la polemica, Elettra ha spiegato come è riuscita a definire il suo fisico dall'inverno scorso seguendo una corretta alimentazione e allenandosi con costanza, anche in vista del tour estivo. " Sono mesi, almeno sei mesi in cui è avvenuto il mio cambiamento, graduale. Nessuna magia nessuna lipo nessuna stron*ata", ha spiegato su Instagram la cantante, aggiungendo: "Ripeto, ho semplicemente chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata. Ho sudato? Sì, tanto! Avrei voluto magnarme una torta? Sì, più di una volta" . Ma l'ereditiera non si è fermata qui.

Lo sfogo personale