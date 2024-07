"Trovatevi un vero lavoro...". Furto a casa di Angela Nasti, derubata dopo la sorella Chiara

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci risiamo. Ennesimo furto in casa Nasti, dopo Chiara adesso è toccato alla sorella Angela, attuale compagna del calciatore Gianluca Scamacca. A dare la notizia, questa volta, però, è stato il padre Enzo Nasti che sui social non ha esitato a scagliarsi contro i delinquenti, ma soprattutto anche contro chi dovrebbe garantire la sicurezza pubblica. Al momento, non è arrivato alcun commento, invece, da parte della diretta interessata.

Lo sfogo di Enzo Nasti

Come anticipato, a denunciare l’accaduto sui social è stato il padre dell’influencer di origini napoletane. Su Instagram, papà Enzo ha pubblicato un duro sfogo in cui ci è andato pesante: “Ora siete contenti? L'ennesimo furto! Con Angela abbiamo chiuso il cerchio, perché ora non troverete niente più. State attenti, questa è follia! Lo scrivo per farvi aprire gli occhi, svegliamoci! Oggetti personali presi da m...e senza dignità”, ha scritto prima di tuonare: “Trovatevi un vero lavoro”. E ancora, ha aggiunto: “Andate a lavorare, m...e! Ma la sicurezza pubblica dove c...o sta? Ma esiste?”. Infine, rincarando la dose, ha concluso: “Sono stanco di tutta questa m...a che ci circonda. Subito pena di morte! Follia”. Al momento, Angela Nasti non ha aggiunto nulla; tuttavia, leggendo il commento del padre, pare le siano stati sottratti oggetti di valore e anche piuttosto personali.

Il furto a casa di Chiara Nasti

Il furto ai danni di Angela arriva pochi giorni dopo all’episodio che ha visto coinvolta, invece, la sorella Chiara. Proprio quest’ultima, infatti, ha recentemente interrotto la pausa che si era presa dai social per dare la notizia del furto subito nella casa romana dove vive insieme al compagno, Mattia Zaccagni. Tuttavia, lei, a differenza della sorella Chiara, ha inquadrato le scatole dei gioielli vuote e ammucchiate, aggiungendo: “Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m...a”. Proprio lo scorso novembre, peraltro, la coppia aveva subito un altro furto e, in quell’occasione, gli erano stati sottratti circa 80mila euro tra gioielli, carte di credito e borse.

Come se non bastasse, prima ancora l'influencer era stata vittima di uno scippo: “Non mi sono successe cose bellissime, ormai in giro ci sono solo i trogloditi e gli zingari”, aveva precisato in quell'occasione, augurando ai colpevoli di “spendere tutto in medicine”. Insomma, per la famiglia Nasti è decisamente