Svaligiata la casa di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: via Rolex e preziosi. Lo sfogo sui social

Diversi Rolex, alcuni preziosi firmati Cartier oltre ad altri gioielli e oggetti di valore. E' il bottino del furto messo a segno poche ore fa nell'abitazione di Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. A raccontare dell'episodio è stata l'influencer napoletana, che attraverso una storia Instagram ha fatto sapere di essere stata vittima, ancora una volta, di un furto. Già lo scorso novembre, quando la coppia era fuori casa con il piccolo Thiago, sconosciuti si erano introdotti nella loro casa a Roma, in zona Camilluccia, portando via diversi oggetti di valore.

Il colpo in casa: via Rolex e gioielli

Il colpo messo a segno questa volta ricalcherebbe nella dinamica il furto avvenuto nove mesi fa. L'abitazione era vuota quando i malviventi si sono introdotti all'interno dell'immobile, dove Zaccagni e la moglie vivo da poco prima delle nozze. Tutto si è svolto in breve tempo, portando al furto di oggetti del valore di migliaia di euro. Nella foto pubblicata da Chiara Nasti sul suo profilo Instagram si vedono decine di scatole Rolex vuote sparse sul pavimento, certificati di autenticità sparpagliati per terra e un'altra decina di confezioni firmate Cartier vuote e buttate sul parquet. I ladri non hanno invece ritenuto importante portare via anche le borse Chanel di proprietà della Nasti, che nell'immagine si vedono aperte ma abbandonate a terra.

Lo sfogo della Nasti: “Questa è l’Italia”

Al momento non è stata resa nota la stima reale del furto avvenuto nella villa romana, ma la reazione di Chiara Nasti non si è fatta attendere e è stata furiosa. "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia, pezzi di merda", ha scritto l'influencer partenopea sull'immagine, che documenta la razzia. Chiara Nasti e il compagno hanno preferito dare la notizia prima che questa trapelasse sulla stampa attraverso le autorità, dandone conferma con una testimonianza fotografica di quanto accaduto nella loro casa nelle scorse ore. Lo scorso novembre, quando la loro abitazione era già finita nel mirino dei malviventi, erano stati sottratti oggetti e preziosi - compresi indumenti e borse firmate - per un totale di circa 80mila euro. Ad aprile 2023, Chiara Nasti aveva addirittura subito uno scippo in pieno giorno e anche in quell'occasione l'influencer si era sfogata sui social.

Per la coppia è stato un colpo durissimo, arrivato in un momento di pura felicità visto che tra poche settimane verrà alla luce la secondogenita della coppia, una bambina che si

chiamerà Dea. Dopo la pubblicazione delle conseguenze del furto subito Chiara Nasti e Mattia Zaccagni si sono chiusi nel silenzio più assoluto, affidandosi all'operato delle autorità che stanno svolgendo le indagini di rito.