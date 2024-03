Chiara, Valentina e Francesca: solo segni negativi. L'impero delle Ferragni è crollato

Il pandoro Balocco ha fatto crollare l'impero Ferragni. E non solo in senso stretto, con riferimento agli affari di Chiara, ma le ripercussioni reputazionali hanno "contagiato" tutti i membri della sua famiglia, partendo dal marito fino ad arrivare a sua madre, sorelle incluse. Francesca, che di mestiere fa la dentista, è forse quella che paga meno le conseguenze degli "errori di comunicazione" di Chiara, ma tutti gli altri sono stati trascinati nel baratro. Per questo non stupisce che i marchi si siano liberati di lei appena hanno potuto, per evitare di perdere il posizionamento social, fatto di engagement e sentiment positivi. E a nulla sono servite le minacce di querela dell'influencer, perché ormai dal 15 dicembre nessun brand sembra più voler essere rappresentato da lei.

E non è difficile capirne il motivo. Abbiamo chiesto a Domenico Giordano, direttore dell'agenzia Arcadia, un commento sulle perfomance dei familiari che gravitano attorno a Chiara Ferragni e il risultato è impietoso. " Tutti i KPI (ovvero gli indicatori di performance) segnano valori negativi, in particolare se la comparazione è fatta sul trimestre precedente ", ha spiegato l'analista, sottolineando che, al netto dei risultati della moglie di Fedez, è stata la sorella Valentina a registrare le peggiori perdite. " Dal 15 dicembre al 19 marzo ha perso 64mila follower, pari al 250% in meno rispetto al periodo 15 agosto-15 dicembre 2023 ", prosegue Giordano, che snocciola anche i numeri degli altri parenti: " Francesca ne ha lasciati sul campo altri 23mila e la mamma è a meno 11mila ".

Sono numeri che danno la conferma di come Chiara Ferragni (che ha perso oltre 530mila follower) sia al momento "radioattiva" per chiunque le sia attorno. Un grosso problema per sua sorella Valentina, che finora ha vissuto sulla scia dorata della moglie di Fedez, approfittando dell'aura positiva che per anni l'ha accompagnata. Su quell'onda ha costruito il suo business nella gioielleria e bigiotteria e ora si trova costretta a continuare a stare in scia alla sorella, che però sta trascinando tutti verso il basso. Non essendosi affrancata dal mondo social come, invece, ha fatto Francesca, è inevitabilmente soggetta agli alti e bassi di colei che da sempre rappresenta l'immagine della famiglia.