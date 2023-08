"Tutto organizzato", "Cretinate...". La Ferragni sbotta sui social. Cosa è successo

" Probabilmente è una delle storie dell’ultimo anno più difficili da raccontare ". Con questa frase, pubblicata su Instagram, Chiara Ferragni ha annunciato l'imminente uscita dell'ultimo episodio della serie The Ferragnez 2, la puntata speciale dedicata a Sanremo e alla crisi con Fedez vissuta lo scorso febbraio. Il trailer dell'episodio offre già molti spunti per capire come siano davvero andate le cose tra il rapper e la moglie prima, durante e dopo il Festival, ma la verità la si scoprirà solo il 14 settembre, quando Prime Video rilascerà la puntata conclusiva della serie.

Se da una parte la pubblicazione del trailer ha attirato la curiosità di pubblico e popolo dei social sulla vicenda dello scorso febbraio, dall'altra non sono mancate le critiche sul contenuto dell'episodio, considerato - da molti - una montatura. Ma alcuni commenti negativi hanno sortito l'effetto di fare letteralmente sbottare Chiara Ferragni.

I commenti negativi

Il breve filmato, che introduce all'ultimo episodio di The Ferragnez 2, è stato condiviso dai canali ufficiali di Amazon e Prime Video, ma anche da Fedez e Chiara Ferragni. Molti follower dell'imprenditrice digitale hanno accolto con entusiasmo la notizia, ma non sono tardate ad arrivare neppure le critiche, alcune decisamente pungenti: " Ah ecco ora è chiaro. Non era gelosia, è che voleva essere lei e solo lei al centro della visibilità!!", "Per me è tutto recitato è accordato prima", "Tutto concordato per fare hype ". I commenti negativi si sono moltiplicati in poco tempo e Chiara Ferragni non è riuscita a rimanere in silenzio.

Chiara Ferragni sbotta sui social