"Follia contro i cittadini". Maddalena Corvaglia su Area B e Area C a Milano

La stretta sull'Area B e C di Milano, che da oggi prevede nuove norme anti-traffico - estese sette giorni su sette - e l'aumento del ticket, ha fatto infuriare i cittadini milanesi. L'introduzione di nuovi divieti e limitazioni nell'Area B ma soprattutto il rincaro dei pedaggi dell'area C sta creando disagi e alimentando polemiche di cui Milano proprio non aveva bisogno. Su giornali e tv locali la rabbia dei cittadini si è già fatta sentire e sul web ci ha pensato Maddalena Corvaglia a dare voce ai tanti milanesi arrabbiati.

L'ex velina di Striscia la notizia, che da anni vive a Milano, ha commentato le nuove regole introdotte dal comune di Milano e per farlo ha condiviso nelle storie del suo profilo Instagram le opinioni degli automobilisti che, da oggi, si sono trovati alle prese con nuovi divieti, restrizioni e tanti, tantissimi disagi. Nei filmati pubblicati sul suo canale Instagram e ripresi da un servizio di un'emittente locale, alcuni cittadini criticano le decisioni prese dall'amministrazione Sala sulla viabilità delle Area B e soprattutto in quella C.

La rabbia dei milanesi, le parole della Corvaglia

Quest'ultima, infatti, è l'Area (sulla Cerchia dei Bastioni di Milano) dove sono state introdotte le nuove regole che penalizzano maggiormente i cittadini e gli automezzi da lavoro, in particolare con l'estensione dei limiti di circolazione per i veicoli per il trasporto merci Euro 2 benzina e i diesel sotto la categoria Euro 6, oltre al rincaro del pedaggio per le auto che, dal 30 ottobre passerà da 5 euro a 7,50 euro anche per i residenti all'interno dell'area, che pagheranno 3 euro. Un nuovo scenario per la mobilità milanese con cambiamenti e aumenti, che Maddalena Corvaglia ha definito un'assurdità: " Un'altra follia contro i cittadini". G ià, perché a pagare alla fine sono sempre i cittadini e l'ex velina ha posto l'attenzione sull'intera area milanese soggetta alle nuove regole: " Fosse solo l'area C e il problema...e l'area B?? ".