Quella voce su Fedez: "Alla madre non dà nemmeno un euro..."

Superati i gravi problemi di salute, Fedez può tornare a festeggiare almeno in campo professionale. Il rapper è tornato al banco dei giudici del talent show di Sky, X Factor, e su YouTube con i suoi podcast, ma pare che le sue attività imprenditoriali viaggino tutte ad altissimi ritmi. Secondo quanto rivelato nelle scorse ore da Fabrizio Corona, infatti, " il cantante ha raggiunto i suoi primi 20 milioni di fatturato attraverso la rete di società " amministrate dalla madre, Annamaria Berinzaghi.

Gli affari di Fedez

" Fedez vale 20 milioni, ne guadagna sei e li mette da parte ", ha fatto sapere l'ex "re dei paparazzi" facendo i conti in tasca a Federico Lucia, che alle spalle ha un business ad ampio raggio. Sua è, infatti, la holding Zedef srl, che è controllata da Fedez attraverso la Carini Fiduciaria e gestita dalla madre. La holding controlla Autoscontri, società che noleggia mezzi e veicoli di rappresentanza per business meeting e occasioni speciali; Dom (Dream of Ordinary Madness), agenzia che promuove cantanti, influencer e sportivi e altre due attività, Be e Be World of Wonders, che includono altri soci. Un business articolato che varrebbe milioni di euro - senza considerare le entrate della moglie dell'artista, Chiara Ferragni - di cui si parlò mesi fa, quando la coppia sembrava essere a un passo dal divorzio.

Le parole di Fabrizio Corona