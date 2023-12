Veronica Peparini e la verità sui gemelli che aspetta: "Come stanno"

" La situazione si è quasi normalizzata. L'ultima visita è andata bene, siamo tutti molto più positivi anche se non siamo ancora fuori pericolo ". È un grosso sospiro di sollievo quello che tirano Veronica Peparini e Andreas Muller raccontando le ultime difficili settimane vissute tra angoscia e apprensione. La coppia nata nella scuola di Amici di Maria De Filippi è stata nuovamente ospite di Silvia Toffanin a Verissimo - in collegamento esterno - e per l'occasione ha rassicurato i fan e i telespettatori sulle condizioni di salute delle gemelline, che la coppia aspetta con trepidazione per la prossima primavera.

Le complicanze della gravidanza

Un mese fa la coreografa e il ballerino avevano condiviso la gioia della gravidanza annunciando l'arrivo di due bambine proprio nello studio televisivo di Verissimo. Veronica Peparini e Andreas Muller avevano confessato di essersi sottoposti a un ciclo di cure ormonali per poter realizzare il sogno di diventare genitori e il sesso delle nasciture era stato svelato in diretta. Pochi giorni dopo l'ospitata, però, il danzatore aveva fatto un preoccupante annuncio sulla sua pagina Instagram, parlando di una improvvisa complicanza sorta per le due gemelle. "Sindrome da trasfusione feto fetale", aveva svelato Andreas, parlando della malattia che colpisce i gemelli monocoriali ed è caratterizzata dal passaggio anomalo di sangue da un gemello all'altro e ne mette a rischio la vita. Poi Muller aveva chiesto rispetto e privacy per il difficile momento.

Lo spavento poi le notizie positive