La vacanza, i fan, il volo dal terzo piano: cosa sappiamo sulla morte di Liam Payne

La tragica morte di Liam Payne ha sconvolto il mondo della musica internazionale. L'ex componente degli One Direct è deceduto dopo essere caduto dal terzo piano dell'hotel Casa Sur di Buenos Aires, dove alloggiava da alcuni giorni. La dinamica dell'accaduto è oggetto di indagine da parte delle autorità argentine ma le circostanze legate alla morte dell'artista inglese sono avvolte nel mistero.

Il volo dal terzo piano e la morte

Attraverso il programma Todo Noticias, il responsabile dell'unità di emergenza medica argentina (SAME), Alberto Crescenti, ha fatto sapere che si è trattato di un volo di circa tredici metri e che nell'impatto con il suolo Payne ha riportato " lesioni gravissime, incompatibili con la vita ". Crescenti ha ricostruito ciò che è accaduto subito dopo che il corpo del cantante è stato rinvenuto in una pozza di sangue nel cortile interno dell'hotel, che si trova nel quartiere Palermo di Buenos Aires: " Alle 17:04 tramite il 911, il sistema integrato di pubblica sicurezza, siamo stati avvisati di una persona che si trovava in un patio interno della direzione dell'hotl Casa Sur. Alle 17:11 è arrivata una squadra SAME locale e ha confermato la morte dell'uomo. Più tardi abbiamo scoperto che era un cantante di un gruppo musicale. Purtroppo, a causa della caduta l'uomo ha riportato lesioni incompatibili con la vita, per cui abbiamo dovuto constatare la sua morte. Non c'era alcuna possibilità di rianimazione ".

Cosa è accaduto prima della tragedia

Cosa sia accaduto nei minuti precedenti al volo dal terzo piano, che è costato la vita a Liam Payne, non è chiaro. Il cantante inglese e la fidanzata Kate Cassidy sarebbero arrivati in Argentina il 30 settembre, condividendo nei giorni successivi molte foto e diversi video della loro vacanza. Poche ore prima della tragedia Payne avrebbe addirittura pubblicato su Snapchat una serie di foto e filmati registrati in compagnia della sua ragazza, scrivendo: "Bellissima giornata in Argentina". La Nacion riferisce anche che il giorno prima del tragico episodio, " l'artista avrebbe trascorso un piacevole momento con i suoi fan fuori dall'hotel, scattando foto e firmando autografi, cantando persino una canzone con loro ".

Le autorità stanno indagando per cercare di capire se la caduta sia stata accidentale o intenzionale. L'unico dettaglio emerso circa gli attimi precedenti alla tragica caduta sarebbe stato fornito dal personale dell'hotel e da alcuni testimoni. " Qualcuno in hotel ha chiamato il 911 per segnalare la presenza di un uomo 'aggressivo' nell'hotel oggi e avrebbe distrutto la camera dove alloggiava, il che coincide con quanto ci hanno riferito i testimoni sul comportamento di Liam nella hall" , riferisce il sito TMZ.

L'abuso di alcol e medicinali

Nel 2019, durante un'intervista rilasciata al Guardian, Liam Payne aveva parlato apertamente del periodo buio che aveva attraversato e dal quale stava cercando di uscire con tutte le sue forze. " Fare uno spettacolo per un numero imprecisato di migliaia di persone, poi rimanere bloccato da solo in un paese dove non puoi uscire da nessuna parte: cos'altro potresti fare? Il minibar è sempre lì" , aveva dichiarato a proposito dell'abuso di alcol, poi aveva ammesso di avere fatto uso di un farmaco per l'epilessia come stabilizzatore dell'umore, per contrastare gli "alti e bassi irregolari" che stava vivendo: " Avevo solo bisogno di un piccolo aiuto per mantenermi stabile, altrimenti sotto certe luci sul palco o durante le interviste, non sarei stato in grado di dire loro il mio nome ".

La reazione dei colleghi

La notizia della tragica morte di Liam Payne ha fatto il giro del mondo in poche ore, provocando sgomento tra i suoi fan soprattutto quelli di Buenos Aires, che si sono radunati a centinaia di fronte all'hotel dove il cantante è morto. Toccante anche il tributo che alcuni personaggi famosi hanno riservato a Payne sui social network.

Daa Charlie Puth fino a Anne Twist, madre di Harry Styles, in tanti hanno espresso cordoglio per la prematura scomparsa del 31enne inglese. Ancora nessun commento, invece, è arrivato dagli altri componenti degli, Zayn, Harry Styles, Niall Horan e Louis Tomlinson. E nel silenzio si è chiusa anche la fidanzata Kate Cassidy.