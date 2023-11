"Ho avuto paura di morire": cos'è successo a Taylor Mega

Taylor Mega sognava una vacanza idilliaca tra le nevi della Lapponia, ma il sogno si è trasformato in incubo a causa dell'influenza e dell'assenza di servizi medici. Il viaggio, regalo per la sua recente laurea, non è cominciato sotto i migliori auspici. Prima di decollare da Milano destinazione Finlandia, l'influencer ha fatto sapere di avere la febbre. Parlando con i suoi fan su Instagram Taylor Mega ha scherzato: "Indovinate chi parte per Rovaniemi con la febbre?". Ma l'influenza non ha fermato la 30enne, che si è imbarcata sull'aereo insieme a un'amica e ha salutato i suoi follower con alcuni video dall'aeroporto. Arrivata in Lapponia, Taylor ha documentato i meravigliosi paesaggi innevati della Finlandia e lo splendido resort immerso nella tundra e i suoi fan hanno pensato che l'influenza fosse solo un lontano ricordo. Ma la vacanza si è ben presto trasformata in incubo e l'influencer lo ha raccontato sui social.

Cosa è successo in Lapponia

" Ho avuto seriamente paura di collassarmi. Ieri sera me la sono vista brutta ", ha detto nelle storie del suo profilo Instagram Taylor Mega. L'influencer ha fatto sapere di avere la febbre alta da due giorni e di avere trascorso una notte orribile: " Io non mi faccio mai prendere dal panico, ma ieri sera ho temuto. La febbre era molto alta e avevo crampi tremendi allo stomaco. Temevo mi venissero le convulsioni, ho avuto paura di morire ". La preoccupazione di Taylor Mega è stata esasperata dalla situazione in cui si trova. Il resort dove alloggia, infatti, è a due ore di distanza dal primo ospedale e nella struttura alberghiera non ci sono né medici né personale formato al primo soccorso.

Lo sfogo di Taylor Mega sui social