"Milano? Ho paura di uscire da sola". Lo sfogo di Taylor Mega

È di pochi giorni fa la notizia che Milano è la città più insicura d'Italia. I dati forniti dal Viminale parlano di una tendenza legata alla criminalità in forte crescita nel 2023 rispetto all'anno precedente e i fatti di cronaca degli ultimi mesi lo confermano. Cittadini, commercianti e soprattutto personaggi famosi sono sempre più spesso vittime di balordi o rapinatori e l'escalation di aggressioni ha avuto come conseguenza diretta quella di crea un clima di paura che, nelle ultime ore, è stato denunciato anche da Taylor Mega.

Taylor Mega vittima di due rapine

Sui social network l'influencer di origini friulane è tornata a parlare della situazione criminalità a Milano dopo essere stata vittima lei stessa di due rapine: una avvenuta nella sua abitazione a Natale 2019 e l'ultima, più recente, avvenuta nel salone di bellezza di sua proprietà. Già lo scorso aprile Taylor Mega aveva denunciato lo stato di degrado in cui versa Milano, parlando della città come di un "Far West" e dicendosi intimorita dai crescenti crimini. In quell'occasione due rapinatori si erano introdotti a volto scoperto nel suo negozio rubando l'intero incasso, ma i malviventi non sono mai stati rintracciati nonostante ci fossero le telecamere di sicurezza con i video dei loro volti. Più spaventosa, invece, l'esperienza vissuta quattro anni fa nel periodo natalizio, quando si trovò la casa svaligiata. "Vivo nel terrore", disse l'influencer subito dopo la rapina sui social, minacciando di voler lasciare la città per un certo periodo.

Lo sfogo di Taylor Mega sulla criminalità