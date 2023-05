"Vai dal chirurgo della Vanoni". La frase choc di Marcella Bella a una fan

Il nome di Marcella Bella è tornato alla ribalta della cronaca di questi giorni per la recente ospitata a Domenica In. Già durante l'intervista con Mara Venier, l'artista si era lasciata sfuggire alcune risposte piccate nei confronti della conduttrice, attirando l'attenzione del pubblico e soprattutto dei media. Ma oggi a fare discutere è una rispostaccia che Marcella Bella ha dato a una follower su Facebook, dove ha tirato in ballo anche Ornella Vanoni con toni non propriamente benevoli nei confronti della collega.

Poche ore prima di comparire negli studi televisivi Rai, l'artista catanese ha annunciato la sua presenza a Domenica In con un post Facebook e i suoi fan si sono subito scatenati. " Non vediamo l'ora di rivederti in tv ", ha scritto una follower, mentre un'altra provato a punzecchiarla: " Quindi sarai a Domenica In, adoro. Chi è il chirurgo che ti ha tolto 30 anni dal viso? Possibile che non si possa conoscere il nome ". Ma l'insinuazione sul presunto ritocchino estetico ha fatto letteralmente infuriare Marcella Bella, che ha risposto a tono alla donna proprio sotto al suo stesso post social.

L'attacco di Marcella Bella alla Vanoni