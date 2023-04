Ornella Vanoni a cena con Marracash: "Con trent'anni in meno ti avrei sbattuto al muro"

Lo aveva definito suo "erede artistico" in una passata intervista, ma a quanto pare la stima che Ornella Vanoni nutre nei confronti di Marracash va al di là della musica. Nelle scorse ore i due artisti sono usciti a cena insieme e in un video registrato proprio da Marracash, la cantante ha svelato di essere affascinata da lui e, come era prevedibile, il filmato è già diventato un cult sul web.

Marracash e Ornella Vanoni si conoscono da tempo. A legarli non è solo la passione per la musica, ma anche la stessa visione della vita un po' malinconica. In una delle interviste, che la cantante ha rilasciato al Corriere lo scorso anno, lei aveva confessato di essere molto colpita dalla profondità dei testi del rapper e di avere avuto modo di confrontarsi con lui su alcuni aspetti della sua vita privata, in un momento in cui il cantante non stava attraversando un periodo facile. " Mi ha parlato di Elodie ", aveva confessato al quotidiano e l'occasione era stato un incontro avvenuto a radio Deejay.

Nelle scorse ore Marracash e Ornella Vanoni si sono incontrati nuovamente. Non è chiaro se i due artisti stiano collaborando insieme a qualche progetto, ma fatto sta che i due sono stati a cena insieme in un ristorante milanese e il rapper ha colto l'occasione per filmare la cantautrice durante un momento particolare della serata. " Mi piaci, te l'ho già detto, no? Se avessi avuto trent'anni di meno… ti avrei sbattuto al muro", dice la Vanoni nel video, nel quale confessa di essere attratta da lui, ma poi - ironica e irriverente come sempre - chiarisce: "Ma non saremmo andati d'accordo, perché vado in tristezza anche io. Son sempre triste, un disastro ".

Irresistibilmente schietta come solo lei sa esserlo, Ornella ha chiuso il discorso ammettendo che una loro storia probabilmente non avrebbe avuto un futuro neppure in età differenti. Ma questo non l'ha fatta desistere dal dare vita a un siparietto, che il pubblico dei social ha definito unico. Il filmato è stato ricondiviso decine di volte sul web e i commenti divertiti sono arrivati a centinaia sotto ai post che numerose pagine di gossip hanno condiviso per rilanciare l'accaduto.