Valeria Marini: "Caduta in depressione, pensavo..."

Dopo gli ultimi difficili mesi per Valeria Marini è finalmente tornato il sereno. La showgirl è una delle dieci protagoniste del nuovo show del sabato sera di Rai1, "Ne vedremo delle belle", e all'interno del programma si è già messa in mostra per le liti e i battibecchi con le altre colleghe. Oltre alla ritrovata popolarità, però, essere tornata in prima serata su Rai1 ha rappresentato anche una rinascita dopo il brutto episodio di cronaca che ha visto coinvolte lei e la madre, vittime di una truffa da 350mila euro.

Il periodo più difficile

La diva del Bagaglino è sempre stata un personaggio solare, "stellare" - come ama definirsi lei - ma di recente ha vissuto un periodo di grande difficoltà. " Ho attraversato un periodo buio. Mia madre ha subìto una truffa dolorosa. Ci ha rimesso 350 mila euro. È caduta in depressione. E io idem, per empatia ", ha confessato Valeria Marini nell'ultima intervista rilasciata al settimanale Oggi. Il raggiro, il dolore e la vergogna per la perdita economica subita ma anche il processo, attualmente in corso, hanno fatto crollare la madre della showgirl e di conseguenza anche lei: " Mamma ha alzato un muro con noi tre figli. Non riusciamo più a vederla. Si è barricata in casa. È una situazione pesantissima. Non avevo più voglia di niente" .

La chiamata di Carlo Conti

Sulle pagine della rivista Marini ha confessato di avere attraversato un periodo buio, vissuto lontano dai riflettori e con il desiderio di fuggire all'estero: "Pensavo di scappare, lasciare l'Italia, rifugiarmi in un'isoletta sperduta ". A cambiare tutto è stata la chiamata di Carlo Conti, che l'ha voluta nel suo nuovo format dedicato al varietà. Una telefonata che le ha dato la forza di uscire dall'isolamento, nel quale si era chiusa: " Provo una gratitudine infinita nei confronti di Conti. È stato lui a cercarmi. Ho accettato al volo l'offerta. Per me significa parecchio. È una rinascita. Una ripartenza. Umana e professionale. Al nostro grande presentatore continuo a mandare WhatsApp pieni di cuoricini ".

"Partecipare al prossimo Festival di Sanremo come cantante

La ritrovata energia in campo professionale l'ha spinta persino a porsi un obiettivo ambizioso:". Un sogno che potrebbe non essere così irraggiungibile visto che il conduttore della kermesse sarà ancora una volta Carlo Conti.