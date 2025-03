Dieci dive contro "Amici"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dieci primedonne che da tempo si vedono nello spettacolo capitanate da Carlo Conti contro i giovani talenti di Maria De Filippi giudicati da Amadeus. Si presenta davvero interessante la sfida di questo sabato sera. Da una parte, su Raiuno, il nuovo show Ne Vedremo delle Belle in cui si sfideranno attrici, cantanti, soubrette, showgirl note al pubblico in gare di canto, ballo, musical, interviste e anche «a sorpresa». Dall'altra, su Canale 5, la versione serale di Amici dove pure i ragazzi della scuola si confrontano su canto e ballo. E dove debutterà, appunto, Amadeus in qualità di giudice (e in uscita momentanea dal canale Nove): anche per lui sarà un'altra sfida visto il difficile momento che sta attraversando.

Le dieci «Belle» dello show ideato e condotto da Conti sono: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini (foto), Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

In ogni prova si scontreranno due di loro con un meccanismo casuale e le cinque sfide saranno giudicate da due giurie: una «super» formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano e un'altra formata dalle altre otto concorrenti non in gara in quel momento, così da creare un gioco di alleanze e rivalità. Ne vedremo delle belle, nelle intenzioni del gruppo di lavoro di Conti, non è solo una gara, ma una celebrazione del varietà e della femminilità.