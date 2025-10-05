Valeria Marini, l'attacco della madre Gianna Orrù: "Bisogna stare zitti, cerchi visibilità"

Sono ancora tesissimi i rapporti fra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Le due, ben lungi dal riappacificarsi, continuano con i botta e risposta, sempre più duri. Intervenuta a Domenica In, la signora Orrù non le ha mandate a dire, attaccando ancora una volta la figlia.

Nella recente puntata di Domenica In si è parlato proprio della delicata relazione fra genitori e figli, e Gianna Orrù si è inserita esprimendo un giudizio molto critico nei confronti della showgirl. "Io ho dato tantissimo ai miei figli e poi, quando erano più grandi, con il padre che aveva più soldi…", ha esordito. Poi l'argomento si è spostato proprio su Valeria: " Sì, è successo qualcosa che io non dirò mai, certe cose non le dico. 30 anni della mia vita dedicata alla mia figlia, io avevo un'attività… per correre dietro a mia figlia senza conoscere il mondo dello spettacolo..." La donna, come sappiamo, ha perso tutto ciò che aveva.

Sul mondo delllo spettacolo, ha spiegato la Orrù, c'è tanto da scoprire. "Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia, bisogna stare zitti. Invece tv, giornali, ovunque. Questo è sbagliato, solo per visibilità. Il motivo vero non l'ho mai detto. Io sono sarda, non parlo ", ha dichiarato. A Barbareschi che ricordava la generosità di Valeria Marina, la donna ha ribattuto: " Potremmo discuterne… io 30 anni sono stata dietro a lei. Ho lasciato la mia attività e la mia vita per lei" . E, ancora: "Non si parla di cose che ti addolorano, si cerca visibilità. Io non tollero le ingiustizie, e certe cose non le sopporto".

Parole durissime quelle della madre nei confronti della figlia.

Ormai sono mesi che è gelo fra Valeria Marini e Gianna Orrù. Parlando a Le Iene, la Orrù ha affermato di esseresulla possibilità di riappacificarsi con la figlia. Nessuna parola, poi, per quanto riguarda la truffa du cui è stata vittima la signora.