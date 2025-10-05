Abbonati
Valeria Marini, l'attacco della madre Gianna Orrù: "Bisogna stare zitti, cerchi visibilità"

Intervenuta a Domenica In, la madre della Marini è tornata sul rapporto burrascoso con la figlia: ecco che cosa ha detto

Sono ancora tesissimi i rapporti fra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Le due, ben lungi dal riappacificarsi, continuano con i botta e risposta, sempre più duri. Intervenuta a Domenica In, la signora Orrù non le ha mandate a dire, attaccando ancora una volta la figlia.

Nella recente puntata di Domenica In si è parlato proprio della delicata relazione fra genitori e figli, e Gianna Orrù si è inserita esprimendo un giudizio molto critico nei confronti della showgirl. "Io ho dato tantissimo ai miei figli e poi, quando erano più grandi, con il padre che aveva più soldi…", ha esordito. Poi l'argomento si è spostato proprio su Valeria: "Sì, è successo qualcosa che io non dirò mai, certe cose non le dico. 30 anni della mia vita dedicata alla mia figlia, io avevo un'attività… per correre dietro a mia figlia senza conoscere il mondo dello spettacolo..." La donna, come sappiamo, ha perso tutto ciò che aveva.

Domenica In, gelo tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù

Sul mondo delllo spettacolo, ha spiegato la Orrù, c'è tanto da scoprire. "Non mi è piaciuto che mia figlia sia andata ovunque a parlare di questa storia, bisogna stare zitti. Invece tv, giornali, ovunque. Questo è sbagliato, solo per visibilità. Il motivo vero non l'ho mai detto. Io sono sarda, non parlo", ha dichiarato. A Barbareschi che ricordava la generosità di Valeria Marina, la donna ha ribattuto: "Potremmo discuterne… io 30 anni sono stata dietro a lei. Ho lasciato la mia attività e la mia vita per lei". E, ancora:"Non si parla di cose che ti addolorano, si cerca visibilità. Io non tollero le ingiustizie, e certe cose non le sopporto".

Parole durissime quelle della madre nei confronti della figlia.

Ormai sono mesi che è gelo fra Valeria Marini e Gianna Orrù. Parlando a Le Iene, la Orrù ha affermato di essere irremovibile sulla possibilità di riappacificarsi con la figlia. Nessuna parola, poi, per quanto riguarda la truffa du cui è stata vittima la signora.

