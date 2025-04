Domenica In, gelo tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù

Ascolta ora 00:00 00:00

Mara Venier fallisce nel suo nobile intento di far riconciliare Valeria Marini con sua madre Gianna Orrù che era ospite d'onore di Domenica In. Peccato, però, che la donna sia stata, a sua insaputa, "vittima" della "carrambata" voluta da "zia Mara".

"Quando Valeria è entrata nel mondo dello spettacolo, che io non conoscevo, mi sono spaventata. Ho lasciato il mio lavoro per seguirla a Roma, ho cambiato la mia vita e me ne dolgo non poco", ha detto la signora Orrù che ha subito voluto precisare: "Amavo il mio lavoro, non ero una disoccupata". E ancora: "Guadagnavo bene, mi piaceva da morire quello che facevo". Poi, senza esitazione, ha detto di essersi pentita di essere stata così vicina alla figlia per così tanto tempo perché "è stato strategicamente sbagliato". Tutto questo avviene mentre sua figlia assiste alla conversazione dalla regia. La donna, quindi, dopo aver sottolineato di aver aiutato la nota showgirl "molto più di quanto non si sappia", ha precisato: "Non abbiamo litigato". Ma, ormai, pare che non sia più possibile una rappacificazione: "Poi non c'è più tempo per ricomporre tutto? Pazienza", ha detto la signora. A peggiorare il rapporto tra le due, ha spiegato Orrù, sono state le interviste rilasciate ai media dalla figlia: "Io sto zitta, le cose private devono rimanere tali. E' un altro discorso se le usi sui giornali o in televisione, non lo approvo. C'è sofferenza? Allora sui giornali non ne parli". Di fronte all'insistenza della Venier, la donna ha replicato: "Valeria è fragile? Un'altra domanda?". La situazione non è migliorata quando la figlia è entrata in studio. "Non si fa, non è corretto", ha detto la signora Gianna. La figlia, però, si è avvicinata dicendo: "Se ho sbagliato, ti chiedo scusa. Non me ne sono resa conto. Per te, ci sono e ci sarò sempre". Netta e secca la replica della madre: "Le cose private non vengono messe in piazza, le ha sbandierate ovunque". La figlia, poi, ha provato per un'ennesima volta: "Mamma, mi sblocchi sul cellulare?... Io ti vorrò sempre bene e ci sarò".

La signora Orrù, 87 anni, è ancora molto provata per lasubita in cui ha perso 335mila euro, ma ha fatto capire chiaramente di non aver bisogno della vicinanza della Marini rifiutando le sue scuse e negando ogni possibilità di riavvicinamento, rifiutando infine di sbloccarla sul cellulare.