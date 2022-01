Arisa e Vito Coppola è già finita: "Ci abbiamo provato, non è andata"

Arisa e Vito Coppola si sono detti addio. Quella che sembrava una favola, nata davanti alle telecamere di Ballando con le stelle, è arrivata al "the end" ancora prima di cominciare seriamente. La relazione non è decollata e dopo alcune settimane la coppia è arrivata al capolinea.

È stata Arisa a confessarlo su Instagram durante un viaggio in treno, nel quale ha deciso di rispondere alle domande curiose dei suoi fan attraverso il suo account social. Galeotta è stata la partecipazione della cantante allo show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Dopo settimane di prove e balli, la scintilla è scoccata con il suo insegnante di ballo, Vito Coppola, e durante le puntate i due non hanno nascosto i loro sentimenti tra confessioni, baci rubati in diretta e sguardi languidi.

Terminata l'avventura a Ballando, la coppia si è mostrata più volte insieme sui social network, lasciando intendere di volere proseguire la frequentazione lontano dalle telecamere. Arisa è tornata ai suoi impegni professionali, primo tra tutti il ritorno in qualità di ospite ad Amici di Maria De Filippi, e il ballerino alla sua scuola di danza. Ma dopo un periodo di assenza dal web, i rumor su un possibile allontanamento tra i due sono iniziati a circolare con insistenza. L'artista ha così deciso di cogliere la palla al balzo, rispondendo alla domanda diretta di un follower sulla crisi: " Ci abbiamo provato, non è andata. Non sono triste. Gli voglio bene, mi sento ancora molto legata a lui ma passerà come passa l’influenza ".

Arisa non ha rinnegato quanto vissuto con il giovane ballerino, anzi ha ringraziato Coppola per i momenti trascorsi insieme: " Non è morto nessuno e ringrazio il cielo di averlo conosciuto. Ci siamo dati tanto ma per favore non chiedetegli più nulla di me ". Sull'amore però la cantante ha voluto precisare: " L'amore romantico è solo una parte dell'amore che abbiamo da dare, una parte del tempo che impieghiamo per vivere e non è detto che per sentirci innamorati si debba essere corrisposti. Altrimenti non esisterebbe la fede ".

Nonostante la rottura, Arisa si è detta serena e molto felice di questo momento della sua vita soprattutto professionale. L'artista è impegnata, infatti, in nuovi progetti legati al canto ma anche al ballo, una passione nata sul palco di Ballando con le stelle, che sta portando avanti tutt'oggi con lezioni private.