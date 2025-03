"Non mi sopportano? Ecco la verità". Adriana Volpe risponde alle polemiche

Ascolta ora 00:00 00:00

È molto dispiaciuta Adiana Volpe e lo dice senza mezza misure parlando dei numerosi articoli usciti su tutti i quotidiani e i siti web che l’hanno dipinta all'interno del programma "Ne vedremo delle belle", condotto da Carlo Conti, come un personaggio che vuole primeggiare e che punta solo alla vittoria senza far gruppo con le colleghe. Una sorta di diva che come succede a volte negli spogliatoi dei calciatori con il suo atteggiamento alla fine crea scompiglio. Ma le cose non stanno così e non è solo Adriana a raccontarlo al Giornale, ma anche alcune delle colleghe - da Pamela Prati ad Angela Melillo - che con lei divideranno il palco sabato sera e che hanno smentito tutto dichiarando la notizia assolutamente infondata.

Adriana ma cosa è successo?

“Ieri in vista del debutto di sabato 22 marzo, per tutte noi è stata una giornata pesante di prove quindi non abbiamo avuto modo di leggere nulla, invece stamattina mi sono svegliata con tutti che mi cercavano chiedendomi spiegazioni su cosa stesse succedendo ed io quando ho letto i tanti articoli sono cauta dalle nuvole. Tutti i giornali hanno ripreso una notizia partita da una sola fonte che, leggo testualmente, diceva: “ Adriana Volpe punta alla vittoria e non farebbe gruppo con le colleghe. Le altre sembrano mal digerire la sua ambizione, durante le prove cresce la tensione ”. Questo tweet è stato poi ripreso da tutti senza controllare minimamente che la cosa fosse vera o se magari ci fossero stati screzi tra di noi e la cosa si è sparsa a macchia d’olio. Dire che ci sono rimasta male è dire poco”.

Come sono i rapporti con le altre concorrenti di Ne vedremo delle belle?

“Buonissimi, conosco tutte bene e non c’è stato nessuno screzio, anzi quando io sono entrata nel gruppo ho detto subito che loro sarebbero state sicuramente più brave di me, perché io di base sono una presentatrice non una showgirl, all’interno del gruppo c’è chi sa ballare benissimo, chi è anche una cantante, chi una showgirl e come spesso succede a Miss Italia dove non ci sono sempre tutte ragazze bellissime ho detto loro scherzando usate me per risplendere più voi, quindi questo desiderio di primeggiare non esiste proprio anzi”.

Non c’è neanche competizione tra di voi?

“È una gara e la competizione quando è sana fa bene, perché ti fa impegnare di più per raggiungere un obiettivo, ma non è certo questo il caso nè tantomeno il fatto che io non abbia fatto gruppo, anzi da stamattina tutte le altre partecipanti allo show sono state carinissime e mi hanno supportato dicendo non soltanto che questa cosa non è vera, ma che verrà chiarita”.

Quanto le ha fatto male leggere certe cose?

“Malissimo, mi è venuto da piangere perché alla fine non capisco il senso di queste cattiverie di questi attacchi basati sul nulla e fatti a quale scopo? Soprattutto in un gruppo in cui siamo tutte donne e possiamo dare un grande esempio di coesione e solidarietà femminile, deve per forza insinuarsi un dubbio assolutamente falso”.

Pamela Prati e Angela Melillo sui social l’hanno difesa a spada tratta.

Sono state carinissime e lo hanno fatti sia in privato che pubblicamente. Ma anche le altre hanno fatto lo stesso dimostrandomi la loro grande solidarietà e da questo lato è una cosa che mi ha fatto tanto piacere”.