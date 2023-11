"Vi prende tutti per il...". Il retroscena di Corona su Belen: perché mente

E se la storia dell'anello fosse tutta una farsa? Se lo stanno chiedendo da giorni i follower di Belen Rodriguez, cioè da quando l'argentina ha annunciato - in modo non ufficiale - il fidanzamento con Elio Lorenzoni, l'uomo che è al suo fianco da circa cinque mesi. La foto del prezioso gioiello di diamanti spuntato all'anulare sinistro della showgirl e la scritta "sì" hanno indotto tutti a pensare che alle Maldive - dove si trova in vacanza con Lorenzoni - sia arrivata la proposta. Ma un nuovo post social e le parole di Fabrizio Corona hanno sollevato grossi dubbi sulle fantomatiche nozze.

L'ultimo post senza anello

I primi dubbi sono sorti a seguito della pubblicazione di un nuovo post Instagram sulla pagina ufficiale dell'ex conduttrice de Le Iene. Belen Rodriguez ha condiviso una serie di foto sulle splendide spiagge maldiviane e tra le immagini non è passato inosservato lo scatto delle sue mani. La fascia di diamanti, che Elio Lorenzoni le avrebbe regalato proprio sull'isola di Male, non è più all'anulare sinistro - come mostrato due giorni fa - ma sul medio della mano destra. Posto che potrebbe trattarsi di una foto a specchio, l'anello del presunto fidanzamento ha comunque cambiato collocazione e questo ha scatenato i follower. "Metti l'anello, togli l'anello, sposta l'anello...ti si ama!" , ha scritto una fan, puntando l'attenzione sul pegno d'amore, che forse tanto "pegno" non è.

Le parole di Fabrizio Corona