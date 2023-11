"Era ubriaca, si sono rifiutati...". Cosa ha fatto Belen in volo

Da settimane il nome di Belen Rodriguez è sulla bocca di tutti. Da quando la showgirl argentina è tornata a condividere la sua vita sui social network, ogni sua mossa è stata commentata e criticata e lei stessa ha dato modo a siti e quotidiani di scrivere della sua vita. Dalle rispostacce date agli haters fino all'annuncio del possibile matrimonio con Elio Lorenzoni, la Rodriguez ha alimentato rumor e indiscrezioni ma i gossip su Belen, di questi tempi, arrivano da ogni parte. L'ultimo parla della showgirl ubriaca a bordo del volo che l'ha portata prima a Dubai e poi alle Maldive, dove si trova ora con il nuovo fidanzato.

Come riferito dal sito GossipeTv, un testimone ha raccontato di avere volato sullo stesso aereo sul quale si trovavano Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni giovedì scorso. A bordo la showgirl avrebbe alzato un po' troppo il gomito, costringendo le hostess a imporre un alt a Belen in fatto di alcol.

Cosa è successo in volo

L'uomo ha raccontato di avere viaggiato in Business class su un volo Emirates verso Dubai nel posto davanti a quello dell'argentina. Belen e Lorenzoni erano diretti alle Maldive, mentre lo sconosciuto volava verso Bali. Nel tratto condiviso prima dello scalo a Dubai, il testimone riferisce di avere visto la Rodriguez in evidente stato di alterazione da alcol. " Era abbastanza alticcia (eufemismo). Il personale di bordo si è persino rifiutato di servirle ancora alcolici ", ha rivelato l'uomo. La dichiarazione fatta sotto a uno dei post Instagram della showgirl ha attirato l'attenzione di molti follower e le domande si sono sprecate. Ma il testimone ha solo aggiunto, che la storia era vera e che Belen è crollata un'ora dopo il decollo: " Ha dormito sei ore con la coperta tirata su fino alla testa ".

