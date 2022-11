Il video sexy, la lingerie e le critiche. La Ferragni sbotta: "Menti bigotte"

Ormai pubblicare video sexy non frutta più tanti like semmai abbondanti critiche. E' quello che è successo a Chiara Ferragni nelle scorse ore. L'influencer ha condiviso con i suoi fan di TikTok un video, nel quale ha sfoggiato un audace completino intimo bianco per promuovere un noto brand di lingerie.

Sensuale e provocante, la moglie di Fedez si è lanciata in una sfilata per i suoi follower dalla cabina armadio di casa sua, ma oltre a attirare consensi e sguardi di ammirazione ha attratto anche molte critiche. Dal classico: " Sei una madre non ti vergogni". Al più specifico: "Ma tuo marito Fedez non dice nulla?" . In tanti hanno polemizzato sotto al suo video e la stessa sorte è toccata ai due post Instagram (solo fotografici). E quel punto Chiara Ferragni è letteralmente sbottata.

La replica

Stanca di essere bersaglio di critiche e polemiche, l'influencer è corsa ai ripari. Prima ha commentato il suo TikTok sostenendo di non avere niente da nascondere nel sentirsi " confident " (parole sue) nel suo corpo (visto il cachet che il brand le corrisponderà, aggiungiamo noi). Poi ha realizzato un nuovo video nel quale ha risposto non a una critica bensì a una domanda banale di una utente: " Chiara ma che bisogno c'era? ". Dubbio lecito visto che su TikTok la moglie di Fedez si è dimenticata di taggare lo sponsor e mettere hashtag pubblicitari (cosa che invece ha fatto su Instagram).