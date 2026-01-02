Crans-Montana, giallo sui proprietari del locale: "Profili social spariti"

Proseguono le indagini sulla tragedia avvenuta a Crans-Montana, dove nella notte di San Silvestro un incendio seguito da più esplosioni ha devastato il locale notturno “Le Constellation”. Il bilancio provvisorio è di 47 vittime - in gran parte molto giovani - e di oltre cento feriti. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.

Importanti novità arrivano dallo speciale di “Quarto Grado”, andato in onda giovedì sera. Durante il collegamento dal luogo del disastro, l’inviato del programma ha segnalato un elemento ritenuto rilevante per l’inchiesta: nelle ore successive all’incendio sarebbero scomparsi i profili social riconducibili ai proprietari del locale. A riferirlo è stato lo stesso giornalista presente sul posto: “I profili social di queste persone, che riguardavano anche i locali, sono stati cancellati. Cosa c'era all'interno di questi profili? C'erano dei commenti, commenti in cui le persone si lamentavano di falle della sicurezza proprio nel locale. Bene, questi commenti ora non sono più visibili, perché sono stati cancellati. Chiaramente questo è un aspetto che può fare la differenza nell'indagine che si aprirà”.

Dallo studio, il conduttore Gianluigi Nuzzi ha sottolineato come l’attività investigativa sia già in corso, precisando: “Sì, io penso che questa indagine sia già aperta, anzi penso con certezza che sia già aperta. La procuratrice Beatrice Pillou sta disponendo tutta una serie di accertamenti e tra i tanti, perché sono veramente infiniti, l'ingegneria dei Vigili del Fuoco darà un contributo importante e sono importanti anche - ha fatto riferimento la stessa Beatrice Pillou - i telefonini che sono stati acquisiti e sequestrati, ritrovati all'interno del locale, sperando che ci siano questi contributi, queste fotografie, questi video girati”.

Al centro delle verifiche ci sono anche le condizioni strutturali del locale, situato in un ambiente seminterrato, e gli interventi di ristrutturazione effettuati di recente.

Gli inquirenti stanno valutando l’efficienza dei sistemi antincendio e la loro eventuale mancata attivazione tempestiva, così come l’adeguatezza delle vie di fuga a disposizione delle persone presenti quella notte. Ulteriori accertamenti riguarderanno i materiali impiegati nei lavori e il rispetto delle norme di sicurezza.