"Via dai social e basta col lavoro". Ilary inchioda Totti nel docu-film

C'è un momento esatto nella crisi che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno vissuto all'inizio del 2021, che sancisce la fine del loro matrimonio. Un momento cruciale e personale che la conduttrice ha raccontato per la prima volta nel suo docufilm "Unica", uscito su Netflix. La foto di Totti e Noemi allo stadio Olimpico fa partire la girandola di pettegolezzi sulla crisi della coppia. Dall'esterno, però, nessuno sa che Totti e Ilary stanno vivendo un momento delicato per colpa di un caffè, che la conduttrice ha preso insieme all'amica Alessia Solidani e a un misterioso ragazzo.

Le foto di Totti e Noemi

Febbraio 2021. Dagospia pubblica la foto di Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio e insinua che lei sia l'amante del Pupone. È la prima volta che si parla di crisi tra Ilary e il marito. Tutti danno per certa la notizia della fine del matrimonio. "Pensavamo a una bufala", dice la madre della Blasi, anche lei presente nel docufilm della figlia, che davanti alle telecamere di Netflix racconta di avere messo subito alle strette Francesco. " Gli chiedo di darmi delle spiegazioni e lui mi dice: 'Quella non so chi sia. Forse l'ho vista due volte, mi avrà chiesto le foto con i bimbi. Mica è vicino a me'. Lui era sicuro, sincero". Ilary Blasi incassa il colpo ma crolla in lacrime: "A chi dovevo credere? Lui mi giura, anche davanti ai nostri figli giura, che era tutto inventato". Così chiede al marito di fare una smentita ufficiale per confermare quello che ha detto a lei in privato. Con un video social Francesco mette fine ai pettegolezzi smentendo la crisi, ma non sembra convincente, neppure a Ilary: "Certo, ora ne ho capito il motivo".

La smentita a Verissimo

La situazione è delicata, Ilary Blasi racconta di essersi fidata delle parole di Totti, ma gli impegni televisivi la portano a doversi confrontare con la stampa e lei ne è consapevole. Prima dell'inizio dell'Isola dei famosi la romana è attesa a Verissimo per promuovere il programma. Ilary informa Francesco che sicuramente le verrà chiesto qualcosa sulla presunta crisi, ma lui continua a negare: "Puoi dire ciò che vuoi, non ho niente da nascondere". Così la Blasi va in trasmissione da Silvia Toffanin carica: " Vado come un kamikaze, a bomba. Ho usato parole forti per smentire quella che per me era una fake". E la famiglia concorda: "Cosa fai, vai allo stadio con Cristian e ti porti l'amante? Impensabile ". Ma tornata a casa, Ilary ha un tarlo nella mente e si confronta ancora con Francesco. Sui giornali escono nuovi articoli sulla presunta relazione tra lui e Noemi. " Ma per lui quelle dette dai giornali erano stronzate, la cosa importante era il mio caffè ", dichiara Ilary nel suo docufilm.

L'aut aut di Totti