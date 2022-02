"Mi sono stancato di smentire". Totti spegne il gossip sul matrimonio con la Blasi

Nessuna crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo più di 24 ore di silenzio da parte del Capitano e di sua moglie, che in parte ha alimentato il gossip nella Capitale e non solo, i due hanno deciso di parlare sui social per smentire quella che il calciatore più amato di sempre a Roma ha bollato come "fake news". Il pettegolezzo si è infiammato nella giornata di ieri dopo un articolo pubblicato dal sito Dagospia, che ha lanciato la bomba. I giornalisti della Capitale hanno mosso tutti i loro contatti per verificare l'attendibilità della notizia ma, alla fine, la golden couple dell'Eur ha messo a tacere tutto.

Più diretto Francesco Totti, che dopo alcune settimane di silenzio è tornato sui social con una serie di storie in cui nega senza appello la crisi con sua moglie, sposata 17 anni fa. " Nelle ultime ore ho letto tante cose su me e la mia famiglia, non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini. Sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire ", dice il Capitano. Come nel suo stile, Francesco Totti non ha fatto troppi giri di parole. La loquacità non è mai stata una sua peculiarità e anche stavolta la bandiera della Roma ha usato poche parole ma dirette per spegnere, si spera definitivamente, i pettegolezzi. Facile immaginare che nelle ultime ore i due siano stati presi d'assalto dai paparazzi che, in realtà, non hanno mai lasciato sola la coppia.

Ilary Blasi è stata molto meno diretta rispetto a suo marito ma, in realtà, è stata la prima a smentire in qualche modo il vespaio di notizie. In mattinata, la conduttrice dell'Isola dei famosi ha pubblicato sul suo profilo social una storia in cui di mostrava in treno con tanto di lingua di fuori. Uno sberleffo? Un modo per dire che tutte le voci erano false e lei ci rideva su? Impossibile capirlo. Ma mentre a tanti quella è sembrata una vera e propria smentita, altri hanno notato la mano sinistra di Ilary Blasi senza la fede nuziale. Visto che quella storia non era evidentemente servita a spegnere le polemiche, quasi in contemporanea con la pubblicazione delle storie da parte di suo marito, la conduttrice ha condiviso sul sui profilo una brevissima storia che la ritrae a cena con tutta la sua famiglia e, nemmeno a dirlo, con Francesco Totti.