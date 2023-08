Mara Venier e Jovanotti fanno "coppia" ai Caraibi: la foto dopo l'incidente

Mara Venier e Jovanotti insieme ai Caraibi. La conduttrice, nelle scorse ore, ha postato sul proprio profilo social una foto che la ritrae abbracciata al cantante seduto in carrozzella a causa dell’operazione subita al femore dopo il grave incidente in bicicletta di qualche settimana fa.

Lo scatto insieme

"Dajeeeee grande Lorenzo". È questa la didascalia che accompagna la foto in cui i due si mostrano sorridenti e abbracciati. Naturalmente, il messaggio di “Zia Mara” è un auspicio affinché il rapper possa riprendersi al più presto. Certo, a pensarci potrebbe sembrare strano che lo scatto provenga direttamente dai Caraibi, eppure non è così; infatti, la conduttrice di Domenica In sta trascorrendo una vacanza proprio in Repubblica Dominicana dove il marito Nicola Carraro ha una casa. Allo stesso modo, il rapper si trova lì perché l’incidente che gli è costato l’operazione al femore è avvenuto proprio nel paese caraibico dove anche lui era in vacanza con la moglie Francesca Valiani, ospiti di amici.

L’incidente

“Temo di essermi rotto qualcosa”. Così, il cantautore Lorenzo Jovanotti aveva fatto sapere a tutti i suoi seguaci attraverso un video pubblicato sul suo profilo TikTok di essersi rotto il femore in tre punti e fratturato la clavicola. Il rapper si trovava in Repubblica Dominicana in visita ad un amico e, mentre era in bici, non ha fatto in tempo a vedere un dissuasore di velocità; così, l’ha preso in pieno facendo un volo di diversi metri e cadendo rovinosamente. Poi, Cherubini ha voluto aggiornare i suoi follower direttamente dal letto dell’ospedale, rendendo noto che presto si sarebbe dovuto sottoporre ad un’operazione. Dunque, il giorno successivo, il cantante ha subito l’intervento per l'inserimento di un perno in acciaio nella spalla, un’operazione necessaria per sistemare la clavicola; poi ha informato i suoi fan: "L'intervento è andato bene... ora dolore, fortissimo ma passerà".

Naturalmente, Lorenzo è stato costretto a sospendere tutti gli impegni in programma, ma comunque sui social ha rassicurato tutti sul fatto che tornerà presto una volta che si sarà rimesso: "Ci vorrà un po' di tempo ma sono vivo e sto bene. Poteva andare peggio, ma anche meglio". Infatti, per il momento, Jovanotti è costretto a rimanere ancora in Repubblica Dominicana per un periodo di convalescenza post-operatorio, al termine del quale farà rientro in Italia dove inizierà la riabilitazione per poter recuperare a pieno la sua condizione fisica. Probabilmente, Mara Venier, sapendolo in una località vicina, ha voluto raggiungerlo per dargli sostegno e manforte.