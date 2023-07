Jovanotti operato dopo l'incidente. Le prime parole dell'artista dopo l'intervento

" L'intervento è andato bene... ora dolore, fortissimo ma passerà ". Con queste parole Jovanotti ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo il brutto incidente avvenuto a Santo Domingo. Il cantante si trovava in vacanza sull'isola dominicana insieme alla moglie, ospite di un amico, quando è finito a terra con la sua bicicletta durante un giro in solitaria. Lorenzo Cherubini è stato subito soccorso da alcuni residenti e trasferito in ospedale per accertamenti, ma che ci fosse qualcosa di rotto Jova se n'era già accorto.

" Temo di essermi rotto qualcosa... Ho fatto un volo bastardissimo, non ho visto il rallentatore del traffico ", ha raccontato Lorenzo Jovanotti su TikTok in un video, nel quale si è ripreso mentre i sanitari lo medicavano sul posto dell'incidente prima di trasferirlo in clinica. Una volta in ospedale all'artista è stata riscontrata la frattura del femore e anche della clavicola e l'operazione era programmata per oggi. Che fosse necessario un intervento chirurgico lo aveva confermato anche il medico di fiducia, che Jova ha contattato da Santo Domingo. " Ho chiamato Fabrizio Borra, il mio uomo in Romagna, ha visto le lastre e ha detto: 'Qui va operato'. È un'operazione piuttosto comune, si recupera, ci vorrà un po' di tempo", ha raccontato il cantante prima di entrare in sala operatoria.

Le parole di Jovanotti sui social