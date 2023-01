"Volgare, esibizionista". Pioggia di critiche per Aurora Ramazzotti col pancione nudo alla festa

Quando il catcalling, quando il sesso e gli uomini e ora anche l'outfit sbagliato. Con Aurora Ramazzotti la polemica sembra essere ricorrente. Anche se lei prova a rimanere lontana dalle critiche senza alimentarle (come è accaduto in alcuni casi), le polemiche trovano lei e l'ultima sta facendo decisamente discutere. Tutta colpa dell'abbigliamento scelto dalla figlia di Eros per partecipare alla festa di compleanno di mamma Michelle: un po' too much, solo che gli utenti del web non sono stati altrettanto delicati nel commentarlo.

L'outfit per il party di Michelle Hunziker

In occasione del suo 46esimo compleanno, Michelle Hunziker ha dato una festa in un noto locale di Milano. Cena, balli e karaoke con tanti invitati tra amici, colleghi del mondo dello spettacolo e parenti. Immancabile la figlia Aurora arrivata alla festa insieme al compagno Goffredo Cerza e all'amico Tommaso Zorzi. Per l'evento la figlia di Eros Ramazzotti ha scelto di mettere in mostra il pancione indossando un ampio cardigan chiuso solo da un bottone al livello del seno che lasciava intravedere le forme generose e un reggiseno coordinato. Un look decisamente audace, che Aurora Ramazzotti ha voluto condividere con i suoi follower, pubblicando su Instagram alcune foto della serata. " Party con la pancia ", ha scritto sulla sua pagina la 26enne e sotto al post sono piovute decine di commenti negativi per la scelta.

Le critiche sui social